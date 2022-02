DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO/ Video streaming Rai: le due squadre nelle coppe

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO: IN EUROPA

La diretta di Reggio Emilia Treviso ci consente anche di parlare della situazione che le due squadre stanno vivendo in Europa, visto che entrambe hanno giocato martedì. Con esiti davvero funesti: la Unahotels infatti ha perso con un clamoroso 101-59 sul campo di Anversa, in quella che era l’ultima giornata della seconda fase di Europe Cup. Tuttavia, Reggio Emilia si è poi rifatta: nel match di venerdì ha battuto il Crailsheim e, con un match di anticipo, ha chiuso il discorso qualificazione ai quarti blindando anche la prima posizione nel girone. È andata sicuramente peggio a Treviso: la Nutribullet infatti giocava al PalaVerde, ma questo non è bastato per evirare un altrettanto incredibile 51-92 contro il Tofas Bursa.

A questo punto dopo due giornate di girone in Champions League Treviso è 0-2; deve recuperare la trasferta sul parquet del Manresa ma intanto, chiaramente, le cose volgono al peggio ed è abbastanza facile pensare che la qualificazione per la squadra di Max Menetti sia fuori portata. Certo, ci sarà il tempo per riprendere in mano la situazione ma nella diretta di Reggio Emilia Treviso entrambe le squadre avranno bisogno di risalire la corrente, soprattutto dal punto di vista psicologico… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Treviso sarà trasmessa da Rai Sport e Rai Sport +: dunque in chiaro per tutti, anche con la mobilità garantita da sito e app di Rai Play. Da quest'anno tuttavia, come ben sappiamo, esiste l'alternativa: la piattaforma Discovery Plus è diventata il broadcaster della Lega Basket e dunque fornisce tutte le gare di Serie A1, naturalmente in diretta streaming video e anche in questo caso per gli abbonati.

REGGIO EMILIA TREVISO: TRA PLAYOFF E SALVEZZA!

Reggio Emilia Treviso è in diretta dalla Unipol Arena, e si gioca alle ore 20:45 di domenica 13 febbraio: per la 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022 avremo un altro incrocio tra Max Menetti e la squadra che ha portato per due volte a sfiorare lo scudetto e vincere la EuroChallenge e la Supercoppa, una sfida dunque affascinante anche se non si tratta della prima. Per di più oggi non siamo al PalaBigi, come già da tempo; per quanto riguarda il campo, il match si può definire a metà tra uno spareggio per i playoff e la possibilità di mettere al sicuro la salvezza, che non è ancora blindata.

Se non altro la Nutribullet ha fatto un doppio passo avanti battendo prima Pesaro e poi Tortona, due vittorie sul filo di lana che hanno permesso un bel passo avanti in classifica; la Unahotels invece, che ha una sorta di “vantaggio” dovendo recuperare la partita contro Varese, ha perso sul campo di una Brindisi in crisi e si è fermata, dovendosi a questo punto ritrovare davvero. Vedremo quindi come andranno le cose nella diretta di Reggio Emilia Treviso, mentre aspettiamo che si giochi possiamo anche fare qualche considerazione circa i temi principali nella serata della Unipol Arena.

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Treviso vede le due squadre partire alla pari: per entrambe 16 punti, entrando in questa giornata sono gli stessi di Napoli e Sassari che allo stesso modo sono nel gruppetto delle ottave. Ci sono poi appena due gare di margine sulla zona retrocessione: la Unahotels come detto deve recuperare una partita, ma è quella contro Varese e, qualora la Openjobmetis dovesse fare il colpo alla Unipol Arena, la classifica sarebbe ancora più corta e la squadra di Attilio Caja sarebbe totalmente assorbita nella lotta per non retrocedere.

In generale stiamo parlando di due realtà che hanno le qualità giuste per andare ai playoff (Treviso del resto li ha giocati l’anno scorso) ma che non hanno mai trovato la giusta continuità; forse era strutturale che andasse in questo modo, sicuramente gli impegni europei (Champions League per i veneti, Europe Cup per la Reggiana) hanno inciso perché i roster non sono così profondi. Quindi la partita che si giocherà tra poche ore diventa importante anche dal punto di vista psicologico, per provare ad andare oltre le difficoltà del momento e risalire la corrente… sarà interessante scoprire chi riuscirà a vincerla.



