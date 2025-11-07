Diretta Reggio Emilia Treviso streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata di basket Serie A1.

La diretta Reggio Emilia Treviso prende vita, abbiamo già visto come la NutriBullet sia partita malissimo e allora, con un po’ di nostalgia ma anche con un tema legato a questa partita, possiamo ricordare che l’ultima apparizione dei veneti ai playoff risale al 2021, e in panchina c’era quel Massimiliano Menetti che qualche anno prima aveva condotto Reggio Emilia alla vittoria della EuroChallenge e della Supercoppa e a due finali scudetto consecutive. Treviso era arrivata sesta, perdendo subito di schianto contro la Virtus Bologna; ruoli invertiti con la Una Hotels, undicesima e fuori dunque dalla post season per quell’anno.

La Reggiana aveva iniziato quello che sarebbe dovuto essere un nuovo, interessante ciclo con Antimo Martino reduce dai fasti di Ravenna e Fortitudo Bologna in Serie A2; tuttavia a marzo era stato esonerato in favore del veterano Attilio Caja. Oggi come detto lo scenario è di fatto opposto con una squadra emiliana concretamente da playoff e una NutriBullet che più che pensare a salvarsi non può fare, vedremo allora cosa ci dirà il parquet del PalaBigi per questa partita e per scoprirlo ci accomodiamo insieme lasciando la parola alla diretta Reggio Emilia Treviso, finalmente si scende in campo! (agg. di Claudio Franceschini)

REGGIO EMILIA TREVISO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Potrete assistere alla diretta Reggio Emilia Treviso in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, mentre per la diretta streaming video l’appuntamento classico è con LBA Tv.

ULTIMA SPIAGGIA PER ROSSI?

Tra poco la diretta Reggio Emilia Treviso ci farà compagnia: la partita si gioca al PalaBigi con palla a due alle ore 20:45 di venerdì 7 novembre 2025, nel turno infrasettimanale della sesta giornata di basket Serie A1 2025-2026 potrebbe arrivare l’ultima spiaggia per Alessandro Rossi, finora a secco di vittorie.

La sua Treviso non riesce davvero a sbloccarsi: ha perso anche contro Trieste e dunque è 0-5, con il serio rischio di andare a replicare la pessima partenza dei tempi di Frank Vitucci compromettendo ancora una volta quantomeno la corsa ai playoff, detto che poi anche per la salvezza servirebbe uno sforzo extra.

A questo punto diventa vitale la partita di questa sera, e sarà doppiamente difficile visto lo stato dell’arte; Reggio Emilia arriverà anche dalla netta sconfitta interna contro Milano, ma rimane una squadra rodata e consolidata e che in questo momento si esprime certamente meglio.

Magari come valori del roster la NutriBullet non è troppo indietro ma sicuramente lo è nel percorso, per questo la diretta Reggio Emilia Treviso rischia di affondare ancor più la squadra veneta ma è quello che scopriremo nel corso delle prossime ore, a cominciare dalla palla a due che arriverà ormai tra poco.

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO: ANCHE LA REGGIANA PER RIPARTIRE

Ultima partita da coach per Alessandro Rossi? Potrebbe dirci questo la diretta Reggio Emilia Treviso, l’allenatore che ha esaltato una nazione cestistica la scorsa estate rischia il secondo esonero in pochi anni dopo quello che aveva già subito a Scafati, del resto la sua squadra pur avendo individualità di un certo livello non riesce proprio a girare e non si può dare la colpa nemmeno al calendario, perché certamente la NutriBullet non ha affrontato partite impossibili in termini generali. Ecco allora che si presenta un’occasione ghiotta a Reggio Emilia: la Una Hotels può tornare a scalare la classifica questa sera.

Certamente i ragazzi di Dimitris Priftis dovranno cancellare le scorie della sconfitta di domenica: perdere contro Milano capiterà sostanzialmente a quasi tutte le squadre di Serie A1, ma il punto è il modo in cui è maturato il ko che forse ci ha anche detto di un roster stanco per gli impegni di Europe Cup, poco probanti magari sul piano del livello ma certamente impattanti sulle energie mentali e fisiche per le trasferte e le partite ravvicinate. Ecco allora che la diretta Reggio Emilia Treviso diventa un banco di prova importante per entrambe le compagini sul parquet del PalaBigi, staremo a vedere…