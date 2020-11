Diretta Reggio Emilia Treviso/ Streaming video tv: la partita di Menetti (basket A1)

Reggio Emilia Treviso, partita diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Mark Bartoli e Mauro Belfiore, si gioca alle ore 18:00 di domenica 1 novembre, presso la Unipol Arena: nella 6^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021 assisteremo al grande ritorno di Massimiliano Menetti, che affronta la squadra portata per due volte alla finale scudetto e a trionfare in Europa. La Reggiana ha vissuto stagioni difficili dopo il suo addio, ma adesso sembra poter riprendere il filo del discorso: ha appena battuto Brescia ed è in un momento di forma davvero invidiabile, con la possibilità di mettere in cascina punti utili e importanti per quando magari le cose andranno meno bene. La De’ Longhi non ha giocato domenica scorsa, e adesso spera di tornare a vincere: i veneti non hanno approcciato benissimo questa stagione, anche se sul piano del gioco hanno fatto vedere di potersi anche inserire tra le prime otto a patto che i suoi giocatori chiave mantengano la giusta costanza. Vedremo allora cosa succederà alla Unipol Arena nella diretta di Reggio Emilia Treviso, intanto noi possiamo provare a fare qualche rapida valutazione sui temi principali legati alla partita.

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Reggio Emilia Treviso non sarà una di quelle che verranno trasmesse per questa giornata di campionato; in alternativa l’appuntamento per gli appassionati resta comunque quello che riguarda esclusivamente la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare della Serie A1 di basket. La visione del match sarà in diretta streaming video; sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet, le classifiche del torneo e di rendimento e gli highlights delle sfide precedenti.

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Reggio Emilia Treviso, possiamo dire che Antimo Martino sta facendo davvero un bel lavoro: il successore di Max Menetti – ma in mezzo c’è stato anche Maurizio Buscaglia – ha preso in mano una Unahotels che era poco competitiva anche in chiave playoff e la sta portando a lottare addirittura per le prime posizioni. Il livello ovviamente non è quello delle big del campionato, o comunque non lo è ancora; intanto non è passata sotto silenzio la vittoria esterna contro la Virtus Bologna, che ci ha detto chiaramente quello che potrebbe fare questa squadra. A Treviso, Menetti ha centrato il primo obiettivo che era quello di riportare la squadra in Serie A1; la Universo Basket l’anno scorso ha lottato per la salvezza che alla fine avrebbe quasi certamente colto, ma questa è una delle piazze più calde della nostra pallacanestro e quindi è chiaro che ci si aspetti qualcosa di più, ovvero di poter tornare a competere per i titoli. Bisognerà farlo in maniera graduale, ma intanto questo roster sembra costruito con raziocinio e ha tanti punti di forza; una vittoria contro Reggio Emilia sarebbe l’ideale per continuare nel percorso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA