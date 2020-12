Diretta Reggio Emilia Treviso/ Streaming video tv: recupero 6^ giornata (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO: RECUPERO DELLA 6^ GIORNATA

Reggio Emilia Treviso, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Gianluca Sardella e Marco Pierantozzi, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 3 dicembre: alla Unipol Arena si recupera la partita valida per la sesta giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Per la De’ Longhi si tratta del ritorno a calcare un parquet dopo quasi un mese: l’ultimo match disputato è infatti quello del 7 novembre e curiosamente su questo stesso parquet, vittoria preziosa contro la Fortitudo Bologna. La Unahotels invece non era riuscita a giocare in quel turno di campionato, ma lo ha fatto appena prima della sosta e se non altro si è rimessa in ritmo: almeno potenzialmente, visto che è andata incontro a una pesante sconfitta alla Vitrifrigo Arena, battuta da una Pesaro dimostratasi superiore. In questo momento la classifica ci dice che le due squadre sono appaiate a quota 6 punti (insieme a Cantù), ma devono ancora recuperare tre partite ciascuna; la diretta di Reggio Emilia Treviso è la prima, e allora possiamo iniziare a metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul campo della Unipol Arena, presentando nel frattempo i temi principali del match.

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggio Emilia Treviso; la partita infatti non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione, di conseguenza resta valido l’appuntamento sulla piattaforma Eurosport Player che sarà comunque riservata ai suoi abbonati, e che permetterà di seguire questa partita con il servizio di diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it sarà inoltre possibile consultare liberamente le informazioni utili, a partire dal tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet arrivando alla classifica del campionato.

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Reggio Emilia Treviso rappresenta al momento una sfida tra due squadre che vogliono un posto nei playoff, ma che arrivano da contesti diversi: la De’ Longhi ha dovuto ripartire da zero dopo l’addio della famiglia Benetton, ha conosciuto le serie minori e adesso vuole un posto al sole sapendo che se lo dovrà conquistare passo dopo passo, soprattutto non avendo alle spalle uno sponsor che garantisca un mercato di un certo tipo. La Unahotels ha calato la sua produzione dopo la separazione da quel Max Menetti che questa sera sarà avversario; ha sempre navigato tra promozioni e retrocessioni, il periodo d’oro apertosi qualche anno fa non è poi stato confermato. Il rischio ora è quello di dover accettare una realtà fatta di sgomitate e fatiche giusto per racimolare qualche salvezza e viaggi ai playoff senza grosse pretese; vale ovviamente per entrambe, ma nella stagione post-lockdown abbiamo già visto che possono esserci spazi nuovi e intanto sarà interessante vedere quale delle due squadre impegnate tra poche ore alla Unipol Arena riuscirà a prendersi la vittoria.

