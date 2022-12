Diretta Reggio Emilia Trieste/ Streaming video tv: vietato sbagliare! (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA TRIESTE: MENETTI NON PUÒ SBAGLIARE!

Reggio Emilia Trieste, partita che è diretta dagli arbitri Michele Rossi, Fabrizio Paglialunga e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 20:30 di domenica 4 dicembre: appuntamento al PalaBigi per la 9^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, e match delicatissimo per la salvezza. Sia la Unahotels che l’Allianz sono all’ultimo posto in classifica, e fanno parte di un gruppetto di cinque squadre che hanno vinto solo due volte; sta deludendo in particolare Reggio Emilia, che nonostante il ritorno di Max Menetti fatica a entrare in ritmo e domenica scorsa ha anche perso una partita sanguinosa a Scafati, facendosi agganciare dalla Givova.

Sconfitta ancor più bruciante per Trieste, caduta di un punto contro Brescia e sul proprio parquet; se non altro dopo un avvio pessimo l’Allianz ha dimostrato di poter risalire la corrente, resta che la situazione in campionato è tutt’altro che brillante e dunque nella diretta di Reggio Emilia Trieste ad entrambe le squadre serve una vittoria senza la minima discussione, per evitare che le cose si complichino ulteriormente. Vedremo adesso quello che ci dirà il parquet del PalaBigi, nel frattempo come di consueto possiamo fare la nostra rapida valutazione sui temi principali che emergeranno da questa serata.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Trieste non sarà, per questa 9^ giornata, una di quelle garantite sui canali della nostra televisione. L’alternativa però, come ormai ben sappiamo, è rappresentata dalla piattaforma Eleven Sports che da questa stagione fornisce tutti i match del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete decidere se abbonarvi al servizio o acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Reggio Emilia Trieste bisogna anche considerare che questa partita ha lo stesso scenario di quella che si gioca a Scafati: una tra la Givova e Treviso andrà sicuramente a 6 punti, dunque la squadra che perderà qui al PalaBigi ne avrà una davanti in classifica. Chiaramente questo è il calendario e poi ci sarà eventualmente tempo e modo di sistemare la questione, ma intanto è innegabile che Reggio Emilia e Trieste non siano partite come ci si attendeva. Abbiamo già detto che la Unahotels è quella che sta maggiormente deludendo per quelle che erano le aspettative, ma anche l’Allianz dopo tutto è una squadra che ha fatto vedere nelle passate stagioni di poter raggiungere i playoff.

Per Reggio Emilia la post season, arrivata lo scorso anno sotto la guida di Attilio Caja poi allontanato per motivi soprattutto di ordine extra-campo, sono ancora un obiettivo concreto ma innanzitutto bisogna pensare a sistemare una graduatoria che potrebbe diventare anche pessima; Trieste dopo tutto era partita sapendo che quest’anno la salvezza sarebbe stata l’obiettivo principale da timbrare, ciononostante si pensava che a questo punto del campionato i punti sarebbero stati di più. ora si tratta di rimboccarsi le maniche, lavorare per migliorarsi e iniziare a vincere questa importantissima partita del PalaBigi, poi si vedrà…











