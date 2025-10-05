Diretta Reggio Emilia Udine streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la prima giornata di basket Serie A1.

DIRETTA REGGIO EMILIA UDINE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente, con la palla a due sulla diretta Reggio Emilia Udine, possiamo salutare ufficialmente il grande ritorno friulano nella Serie A1 di basket. L’ultima partita nella massima serie è una sconfitta casalinga contro Rieti (64-82) il 10 maggio 2009; stiamo parlando di un periodo in cui Siena vinceva tutto (regular season, scudetto e Coppa Italia), nel massimo campionato c’erano ancora, oltre alla Solsonica, realtà come Fortitudo Bologna, Biella e Caserta (ma anche Avellino, Ferrara e Montegranaro) e Treviso era ancora sponsorizzata da Benetton, a conferma di quanta acqua sia davvero passata sotto i ponti per questa Udine.

Abbiamo citato Treviso, dunque giusto fare una menzione per chi questa squadra l’ha costruita: Andrea Gracis, nominato General Manager dell’anno nell’ultima Serie A2, in carriera ha vinto tre scudetti, tre Coppe Italia, una Supercoppa e una Coppa Europa tra Pesaro e appunto la piazza veneta, stiamo parlando di un signore che ha decisamente fatto la storia del nostro basket e che oggi proverà a realizzare l’impresa di tenere la sua APU in Serie A1. Il primo capitolo viene scritto tra pochissimo; mettiamoci comodi, la diretta Reggio Emilia Udine sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE REGGIO EMILIA UDINE IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per la diretta Reggio Emilia Udine saremo solo sulla nuova piattaforma LBA Tv, dunque in diretta streaming video per gli abbonati, non essendo prevista una messa in onda in tv.

REGGIO EMILIA UDINE: TORNANO I FRIULANI!

Lo spettacolo della diretta Reggio Emilia Udine ci farà compagnia a partire dalle ore 17:00 di domenica 5 ottobre, e si può davvero dire così: nella prima giornata di basket Serie A1 2025-2026 avremo infatti un ritorno storico, quello della piazza friulana che dopo 16 anni torna ad affacciarsi alla pallacanestro “che conta”.

Chiariamo subito che questa nuova APU Udine non è la stessa società che nel 2009 era retrocessa dopo anni di grande tenore; tuttavia nella città friulana si è riusciti a ripartire due anni più tardi con un progetto solido che finalmente ha conosciuto il grande salto, e ora ha chiaramente tante speranze.

La prima avversaria, al PalaBigi, è Reggio Emilia: cliente scomodo la Una Hotels, che anche l’anno scorso ha saputo raggiungere i playoff e in generale, sotto la guida di Dimitris Priftis, sembra poter aprire un ciclo vincente sulla scia di quello che aveva portato alla Supercoppa e due finali scudetto.

Servirà magari ancora del tempo per scoprire se sarà realmente così, nel frattempo però non vediamo l’ora che questa diretta Reggio Emilia Udine si giochi e ci sarebbe davvero tanto da dire, noi proviamo a fare un altro rapido excursus attraverso i temi principali di questa intrigante partita.

DIRETTA REGGIO EMILIA UDINE: GRANDE ATTESA

Abbiamo allora una diretta Reggio Emilia Udine scintillante per il ritorno dei friulani in Serie A1: possiamo dire che si sia preso una bella rivincita Adriano Vertemati, che quattro anni fa era stato esonerato da Varese (tre vittorie in 13 partite), poi era tornato al Bayern Monaco per fare ancora il vice (lo era stato di Andrea Trinchieri) e, chiamato sulla panchina di Udine nel 2023, in due stagioni ha completato la grande opera della promozione. Confermato come head coach, Vertemati adesso avrà il non semplice compito di condurre in porto la barca della salvezza, e proverà a farlo con un roster formato soprattutto da veterani.

Dal capitano Mirza Alibegovic a Eimantas Bendzius passando per Matteo Da Ros, Christian Mekowulu e Skylar Spencer: qualità ed esperienza non mancano, ma potrebbe non essere sufficiente. Reggio Emilia come detto ha mantenuto il progetto con Priftis, e questo è già un ottimo punto a favore; ha sicuramente ottimi nomi come Jaylen Barford, Kwan Cheatham e Michele Vitali (che danno ulteriore continuità), come sempre sono da valutare i nuovi ma, viste le passate stagioni, è chiaro l’obiettivo di puntare i playoff una volta di più e provare a fare un altro salto di qualità, e allora sarà già interessante questo esordio casalingo al PalaBigi.