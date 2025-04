DIRETTA REGGIO EMILIA UNICAJA MALAGA: SI PUÒ SOLO VINCERE!

La diretta Reggio Emilia Unicaja Malaga va in scena alle ore 20:00 di martedì 15 aprile, presso il PalaBigi: si gioca per gara-2 dei quarti di finale di basket Champions League 2024-2025. C’è un solo risultato a disposizione della Unahotels, ed è la vittoria: l’andata in Andalusia è andata come peggio non si poteva, una sconfitta di ben 37 punti che ha sostanzialmente messo in luce non tanto la differenza tra le due squadre, quanto la competitività di un Unicaja Malaga che da campione in carica sogna il bis in questa Champions League, e ha già fatto un deciso passo avanti verso la semifinale.

Diretta/ Scafati Reggio Emilia (risultato finale 69-84): dilaga la Unahotels! (basket A1, 12 aprile 2025)

A confortare Reggio Emilia, se vogliamo dirla così, c’è il fatto che la differenza canestri non conti: la Unahotels può vincere anche di un punto per garantirsi gara-3 che sarebbe decisiva, intanto possiamo dire che la squadra di Dimitris Priftis arriva dalla bella vittoria di Scafati con cui ha avvicinato ancor più la qualificazione ai playoff di Serie A1. Adesso bisogna trovare la massima concentrazione per la diretta Reggio Emilia Unicaja Malaga, partita da non sbagliare perché restare vivi in Champions League sarebbe importante anche per la fiducia del gruppo, dunque vedremo tra poco cosa succederà sul parquet del PalaBigi in questo delicatissimo match.

DIRETTA/ Unicaja Malaga Reggio Emilia (risultato finale 105-68): Carter 20 punti (9 aprile 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA REGGIO EMILIA UNICAJA MALAGA IN STREAMING VIDEO TV

Sarà possibile seguire la diretta Reggio Emilia Unicaja Malaga solo sulla piattaforma DAZN, per gli abbonati: si tratterà di una visione in diretta streaming video, nessun appuntamento sulla nostra tv.

DIRETTA REGGIO EMILIA UNICAJA MALAGA: MISSIONE IMPOSSIBILE?

Siamo davvero vicini alla diretta Reggio Emilia Unicaja Malaga: partita questa che può svoltare in positivo la stagione della Unahotels, che già arrivando ai quarti di Champions League ha fatto molto ma ora sa bene che la semifinale, soprattutto contro la squadra campione in carica, sarebbe tantissimo e porterebbe ad un miglioramento sensibile lungo il percorso, iniziato lo scorso anno con la firma di Dimitris Priftis che ha riportato la Reggiana ai playoff di campionato e in semifinale di Coppa Italia, e adesso è in linea con gli obiettivi che la società si era prefissata iniziando questa seconda annata.

DIRETTA/ Reggio Emilia Milano (risultato finale 87-78): Winston da urlo! (6 aprile 2025)

L’Unicaja Malaga, lo abbiamo ricordato anche in occasione della partita di andata, è un’avversaria tostissima: il blasone internazionale, anche guardando al passato, è decisamente superiore a quello di una Reggio Emilia che in bacheca, a livello di trofei, può schierare solo una EuroChallenge, ma questo non significa che la contesa sia chiusa perché, in gara secca, Priftis ha a disposizione giocatori che possono fare la differenza e regalarsi un ritorno in Andalusia per giocarsela davvero sino in fondo. Possiamo dire con onestà che il pronostico non sia a favore della Unahotels, ma lo sport è bellissimo anche perché fatto di favole non attese e dunque mettiamoci comodi, tra poco scopriremo se avremo una partita decisiva nei quarti di Champions League.