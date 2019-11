Diretta Reggio Emilia Varese/ Streaming video tv: anticipo al PalaBigi (Basket)

Reggio Emilia Varese, in diretta dal PalaBigi della città emiliana questa sera, sabato 23 novembre 2019 alle ore 20.30, è l’anticipo che apre il programma della decima giornata della Serie A di basket. Sarà una partita da seguire certamente con grande attenzione, perché Reggio Emilia Varese metterà di fronte due squadre che sono appaiate a quota 8 punti in classifica con quattro vittorie e altrettante sconfitte in otto partite disputate, avendo entrambe già osservato il turno di riposo. Di conseguenza, si tratta di due formazioni che navigano a centro gruppo in classifica, con legittime ambizioni di puntare alla zona playoff (che per il momento vorrebbe dire soprattutto Final Eight di Coppa Italia) ma anche la necessità di guardarsi alle spalle, soprattutto per chi stasera uscirà sconfitto dal PalaBigi, perché pure la lotta salvezza non è lontana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggio Emilia Varese, che non è tra le partite trasmesse per questa decima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE: IL CONTESTO

Verso la diretta di Reggio Emilia Varese, abbiamo già detto che le due squadre finora hanno avuto lo stesso cammino in campionato. La scorsa giornata tuttavia è stata molto diversa per la Grissin Bon Reggio Emilia e per la Openjobmetis Varese. Gli emiliani infatti hanno incassato una pesante sconfitta per 100-81 a Sassari, al termine di una partita che ha visto i sardi avere la meglio su Reggio Emilia in tutti i parziali, con l’allungo decisivo nel corso del terzo quarto ed esito finale mai in discussione, nonostante i 20 punti di Giuseppe Poeta per la Grissin Bon. Varese invece ha colto una preziosissima vittoria contro Venezia a Masnago per 93-91 dopo un tempo supplementare. Gli uomini di coach Attilio Caja avevano fatto benissimo nel primo tempo, poi hanno subito la rimonta dei campioni d’Italia che ha portato la sfida all’overtime, ma Varese ha saputo reagire prendendosi la vittoria, con citazione d’obbligo per Josh Mayo, autore di 25 punti dei quali ben 11 nel supplementare.



