Diretta Reggio Emilia Varese streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di basket Serie A1.

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Mancano ormai pochi minuti alla diretta Reggio Emilia Varese, sfida che tra l’altro rappresenta anche un inusuale (per la nostra Serie A1) derby greco delle panchine perché vengono da questo Paese sia Dimitris Priftis che Ioannis Kastritis, gli anni di differenza sono 14 (è Priftis il più anziano) e dunque parliamo di due generazioni diverse ma anche di allenatori che in patria si sono incrociati come avversari, “sfiorandosi” ai tempi dell’Aris Salonicco (con cui Priftis è stato coach dell’anno in campionato, lasciato poco prima che vi arrivasse Kastritis) e lavorando entrambi in federazione sia pure con ruoli differenti.

Entrambi hanno anche già tentato esperienze all’estero: per l’attuale allenatore di Varese solo nell’Hapoel Tel Aviv, stagione 2020-2021, Priftis invece è stato all’Unics Kazan per ben quattro anni e poi, nel 2022-2023, al Tofas Bursa. Nessuno dei due ha mai sollevato un trofeo, la Reggiana potrebbe portare il suo coach a vincere la Europe Cup ma già il girone non si presenta semplicissimo, ad ogni modo adesso noi ci dobbiamo concentrare sull’atmosfera di questa partita al PalaBigi e dunque ci accomodiamo per scoprire cosa succederà nella diretta Reggio Emilia Varese, finalmente la palla a due sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Reggio Emilia Varese non abbiamo appuntamenti con i canali della nostra tv, resta allora la possibilità della diretta streaming video tramite LBA Tv.

REGGIO EMILIA VARESE: PER RISCATTARSI!

Seguiremo con interesse la diretta Reggio Emilia Varese, partita che al PalaBigi va in scena alle ore 18:00 di domenica 19 ottobre ed è valida per la terza giornata di basket Serie A1 2025-2026. È una sfida che per entrambe può significare riscatto dalle sconfitte di settimana scorsa, diverse ma ugualmente dolorose.

Reggio Emilia infatti ha condotto per larghi tratti contro la neopromossa Cantù, esibendo un Kwan Cheatham dominante nel primo tempo ma nonostante questo non riuscendo a portare a casa la vittoria: il ko maturato al PalaDesio fa male perché era concreta la possibilità di rimanere a punteggio pieno dopo due giornate.

Varese invece ha trovato una Milano ferita per la sconfitta contro Tortona e quelle in Eurolega: non c’è mai stata partita anche se eravamo alla Itelyum Arena, come unica nota positiva la Openjobmetis ha trovato la conferma di quanto Olivier Nkamhoua possa fare la differenza (doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi).

Adesso però si riparte, con l’imperativo di trovare certezze al netto di come poi la partita procederà; vedremo se nella diretta Reggio Emilia Varese sarà confermato il fattore campo o invece arriverà il colpo esterno, intanto possiamo proseguire con qualche valutazione su quello che il parquet ci regalerà tra poco.

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE: PARTITA QUASI CLASSICA

La diretta Reggio Emilia Varese rappresenta una partita quasi classica, che si gioca ormai da tempo e tra due squadre abituate a queste atmosfere. Il periodo attuale sorride certamente alla Una Hotels, che è al terzo anno del progetto affidato a Dimitris Priftis e ha scelto la strada della continuità, che ha pagato dividendi come si è visto lo scorso anno ma che adesso deve portare al salto di qualità, per quanto difficile sia la Pallacanestro Reggiana spera di tornare quanto prima ai giorni scintillanti dello scorso decennio, e intanto l’obiettivo dei playoff sembra rappresentare il minimo sindacale per quello che è il percorso.

Più difficile ricostruire per Varese, che ha vissuto stagioni davvero difficili e anche l’anno scorso si è salvata con grande sofferenza: la Openjobemtis non riesce a trovare un allenatore sul quale puntare a lungo e questo sembrerebbe essere il principale problema, Ioannis Kastritis lo scorso anno è subentrato in corsa e adesso vuole provare a inaugurare un ciclo che innanzitutto permetta ai lombardi di tornare alla post season, se a Reggio Emilia ricordano gli anni di Max Menetti qui c’è un’intera storia che bisogna onorare ma che ormai da troppo tempo è lontana, questo però potrebbe essere l’anno buono per una parziale rinascita.