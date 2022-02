Diretta Reggio Emilia Varese/ Streaming video tv: recupero delicato (basket)

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE: LOMBARDI IN RIPRESA!

Reggio Emilia Varese, diretta dagli arbitri Martolini, Paglialunga e Di Francesco alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 18 febbraio 2022, presso la Unipol Arena di Bologna come recupero della diciassettesima giornata della Serie A di basket, che in questa settimana è ferma per dare spazio alla Final Eight di Coppa Italia, che però non coinvolge Unahotels Reggio Emilia e Openjobmetis Varese, che di conseguenza possono disputare oggi questo recupero.

REGGIO EMILIA KIEV ANNULLATA/ Europe Cup: ucraini bloccati, sarà 20-0 a tavolino

La diretta di Reggio Emilia Varese ci offrirà una partita molto delicata per entrambe le formazioni: i padroni di casa vogliono consolidarsi in zona playoff dopo un cammino fino a questo momento perfettamente equilibrato, con nove vittorie e altrettante sconfitte in diciotto partite giocate; attenzione però a una Varese in grande crescita, che sta ottenendo un filotto di vittorie con le quali si sta allontanando dai bassifondi (7-11) e prova magari addirittura a mettere nel mirino la zona playoff. Che cosa ci dirà Reggio Emilia Varese?

Diretta/ Reggio Emilia Treviso (risultato finale 67-62): Unahotels all'ultimo respiro

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Varese non sarà garantita, ma sarà possibile seguire questa partita in diretta streaming video naturalmente sulla piattaforma Discovery +, che è la “casa” dell’intero campionato di Serie A di basket e dunque trasmetterà anche questo recupero per i propri abbonati.

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Varese sarà dunque una partita stuzzicante. La Unahotels Reggio Emilia domenica scorsa ha vinto 67-62 contro Treviso nella partita che sarà per sempre ricordata grazie alla tripla doppia di Andrea Cinciarini con 12 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, un exploit rarissimo per i giocatori italiani e che ha favorito la vittoria che per Reggio Emilia vale un importante passo avanti verso la zona playoff, anche se oggi ci sarà da tenere a bada un’avversaria in enorme crescita.

Diretta/ Venezia Varese (risultato finale 82-93): la Openjobmetis sbanca il Taliercio

La stagione di Varese ha avuto una svolta straordinaria da quando in panchina si è seduto coach Johan Roijakkers: quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate, con l’unica sconfitta che è arrivata contro la Virtus Bologna e per un solo punto. Domenica scorsa tuttavia è arrivato il colpaccio a Venezia, sconfiggendo per 82-93 la Reyer a casa sua con i 26 punti di Keene in particolare evidenza. Tuttavia è l’intera squadra ad avere cambiato ritmo in maniera clamorosa: Varese può sognare i playoff?



© RIPRODUZIONE RISERVATA