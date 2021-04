Diretta Reggio Emilia Varese/ Streaming video tv: speranze di playoff! (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE: OPENJOBMETIS IN GRANDE FORMA

Reggio Emilia Varese, partita diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Fabrizio Paglialunga e Mauro Belfiore, si gioca alle ore 17:00 di domenica 11 aprile: siamo alla Unipol Arena di Bologna, dove la Unahotels gioca le sue partite casalinghe, per la 26^ giornata di basket Serie A1 2020-2021. Un match che potrebbe far continuare il volo della Openjobmetis verso i playoff: sarebbe un risultato clamoroso per come si erano messe le cose, ma i lombardi sono in grande serie e lunedì hanno addirittura vinto a Milano, mostrando di aver dato una svolta alla loro stagione.

Sta invece lentamente affondando Reggio Emilia, che è caduta nettamente a Cremona e, entrando in questa giornata, è penultima in classifica: anche per lei i playoff sono un obiettivo archiviabile visto che la graduatoria è cortissima, ma in questo momento bisogna evitare, ovviamente, la retrocessione avendo la sola Cantù alle spalle. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Varese, intanto possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali legati alla partita.

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Varese sarà trasmessa su Eurosport 2, e quindi sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: il canale è infatti disponibile al numero 211 del decoder di Sky. Sappiamo comunque che esiste l’alternativa di Eurosport Player, la piattaforma che richiede comunque di essere clienti e che fornisce, in diretta streaming video, tutte le partite del campionato di basket Serie A1. Sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e la classifica del torneo.

DIRETTA REGGIO EMILIA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Reggio Emilia Varese è anche la partita di Attilio Caja, che ha iniziato la stagione sulla panchina della Openjobmetis e salvo scossoni la chiuderà con la Unahotels: chiamato a prendere il posto di Antimo Martino, si è preso una vittoria fondamentale contro Pesaro ma, eliminato anche dalla Europe Cup, rischia ora di non riuscire a risollevare una squadra che ha pagato a caro prezzo la gestione interna e le insofferenze dei suoi Usa. Curiosamente un tema che Caja, anche se su presupposti diversi, aveva affrontato a Varese nei giorni che avevano portato al suo incredibile esonero; alla Openjobmetis è poi arrivato Massimo Bulleri, che ha impiegato un po’ di tempo per ingranare ma poi è riuscito ad aprire una bellissima striscia di successi, che lo ha portato addirittura al nono posto in classifica e con i playoff che sono lì da prendere. Vedremo, di sicuro sarebbe clamoroso se Varese ci arrivasse e una delusione per Reggio Emilia mancarli, per come stavano andando le cose; tra poco si gioca e sarà interessante valutare quello che accadrà sul parquet della Unipol Arena…



