Diretta Reggio Emilia Venezia streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi domenica 16 novembre 2025

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: NUMERI ALLO SPECCHIO

I padroni di casa per risalire la china e gli ospiti per confermarsi nelle posizioni che contano: questi saranno gli obiettivi delle due squadre nella diretta Reggio Emilia Venezia, che si giocherà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 16 novembre 2025, naturalmente al PalaBigi della città emiliana per la Serie A di basket, giunta all’ottava giornata.

Diretta/ Olimpia Lubiana Venezia (risultato finale 93-65): arriva la sconfitta! (oggi 12 novembre 2025)

La UNA Hotels Reggio Emilia infatti non se la sta passando molto bene in campionato: dopo un discreto inizio, la Reggiana ha inanellato purtroppo quattro sconfitte consecutive, anche se l’ultima è stata un’impresa sfiorata contro la Virtus Bologna nell’intenso derby emiliano di domenica scorsa, che se non altro potrebbe avere ridato fiducia a Reggio Emilia.

DIRETTA/ Venezia Sassari (risultato finale 89-76): Reyer vittoria di squadra! (oggi 9 novembre 2025)

La Umana Reyer Venezia sta invece decisamente meglio, per i lagunari infatti la vittoria contro Sassari nello scorso turno è stata il terzo successo consecutivo, con conseguente bel passo in avanti nella classifica di Serie A, dove adesso Venezia con cinque vittorie a fronte di due sole sconfitte naviga in acque decisamente piacevoli.

Ecco allora che la Reggiana dovrà sfruttare il fattore campo per spezzare una serie che comincia ad essere davvero pesante per la stagione emiliana, mentre una serie positiva è quella della Reyer, che logicamente avrà l’obiettivo di farla proseguire calando il poker di successi consecutivi al termine della diretta Reggio Emilia Venezia…

DIRETTA/ Virtus Bologna Reggio Emilia (risultato finale 80-78): Morgan ne mette 21! (9 novembre 2025)

REGGIO EMILIA VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

LBATV coprirà la diretta Reggio Emilia Venezia in tv, chiaramente per essere precisi si tratterà di una diretta streaming video tramite abbonamento.

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: DUE TENDENZE OPPOSTE

Si affrontano quindi due squadre con tendenze opposte nella diretta Reggio Emilia Venezia. Qualche settimana fa avremmo parlato di due formazioni con inizi molto simili, poi Venezia è andata in crescendo e invece Reggio Emilia in calando, per cui adesso le situazioni di classifica sono alquanto differenti. Per Reggio Emilia abbiamo evidenziato che il derby contro la Virtus Bologna potrebbe avere restituito almeno un po’ di fiducia, ma naturalmente adesso sarebbe fondamentale risollevare anche i numeri della classifica.

Le ultime due sconfitte sono entrambe maturate sul filo di lana, quindi c’è stata anche un po’ di sfortuna, Venezia però risponde con numeri decisamente migliori, la vittoria contro Sassari è stata netta e convincente, come tutto sommato possiamo definire anche le due precedenti, di conseguenza i veneti sono in forma e certamente anche dotati di una maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Così si arriva alla diretta Reggio Emilia Venezia, il resto naturalmente lo potremo scoprire sul parquet del PalaBigi…