DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta Reggio Emilia Venezia possiamo fare anche un bel tuffo nel passato: stagione 2014-2015, le due squadre avevano terminato rispettivamente al terzo e secondo posto in regular season (un solo match di differenza a favore della Reyer) e così, dopo aver eliminato Brindisi e Cantù al primo turno, si erano incrociate nella semifinale playoff. Ne era uscita una serie straordinaria: Reggio Emilia aveva fatto il blitz al Taliercio in gara-2 ma era stata battuta al PalaBigi nella partita seguente, infine si era arrivati alla decisiva gara-7 che la Reggiana aveva condotto in porto per 70-63 in trasferta, conquistando la prima storica finale scudetto che sarebbe poi stata raddoppiata nella stagione seguente.

DIRETTA/ Manresa Reggio Emilia (risultato finale 96-90): niente da fare! (oggi 18 marzo 2025)

Stagione nella quale Walter De Raffaele sarebbe subentrato a Carlo Recalcati, inaugurando il grande ciclo di Venezia; Reggio Emilia invece, dopo il ko contro Milano, si sarebbe ridimensionata ma ora sta nuovamente studiando per tornare grande, anche se il processo è lungo e complesso. Come andrà a finire non lo sappiamo, intanto però possiamo valutare l’esito di questa interessantissima partita di Serie A1: mettiamoci quindi comodi e lasciamo parlare il parquet del PalaBigi, la palla a due nella diretta Reggio Emilia Venezia si alza! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Venezia Cremona (risultato finale 87-70): grande vittoria per mister Spahija (16 marzo 2025)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA

Una diretta Reggio Emilia Venezia non sarà disponibile, perché la partita di Serie A1 sarà garantita soltanto dalla piattaforma DAZN e, di conseguenza, con visione in diretta streaming video per gli abbonati.

REGGIO EMILIA VENEZIA: PER UN POSTO NEI PLAYOFF!

Con la diretta Reggio Emilia Venezia vivremo una partita davvero molto interessante nella 23^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: è una sfida, alle ore 19:30 di domenica 23 marzo, tra due squadre che sono in corsa per un posto nei playoff, tuttavia sl momento con una differenza sostanziale perché la Unahotels, che domenica scorsa è andata a vincere a Varese, occupa il sesto posto in classifica e dunque ha un buon margine da difendere, mentre la Reyer allo stato attuale non giocherebbe la post season e deve recuperare, ma oggi ha una bella occasione perché con una vittoria si porterebbe a un solo match dalla stessa Reggiana.

DIRETTA/ Varese Reggio Emilia (risultato finale 63-78): Unahotels corsara, lombardi nei guai! (16 marzo 2025)

Una sfida che dunque è più importante per una Venezia che ha saputo battere Cremona in casa, e che prosegue il suo inseguimento; dal canto suo però Reggio Emilia vede la concreta possibilità non solo di avere il fattore campo nel primo turno dei playoff ma addirittura di vincere la regular season, non è troppo lontana dall’obiettivo anche se ha davanti quattro avversarie molto competitive. Non ci resta allora che scoprire cosa succederà nella diretta Reggio Emilia Venezia, poi potremo fare le nostre considerazioni su come cambierà la classifica.

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: OUTSIDER PERICOLOSE

Nel presentare la diretta Reggio Emilia Venezia possiamo dire che queste due squadre rappresentano, nel quadro della Serie A1 di oggi, due outsider pronte a giocarsi le loro carte: entrambe hanno una dimensione europea che tuttavia per la Reyer si è chiusa almeno per questa stagione, vista l’eliminazione negli ottavi di Eurocup, mentre per la Unahotels può proseguire ai quarti di finale di Champions League andando così a confermare quanto fatto negli ultimi anni, pur con le differenze del caso visto che la Eurocup rimane ancora un gradino superiore.

In campionato Reggio Emilia e Venezia stanno facendo bene: forse sarebbe stato lecito aspettarsi qualcosa in più da una Reyer che però ha avuto un calo sostanziale a partire dall’ultima stagione, ma che i playoff li ha sempre raggiunti in epoca recente; la Reggiana sta confermando quanto di buono aveva già mostrato nel corso dell’ultimo anno e, per quanto sia difficile, punta a fare ancora meglio e il sesto posto in classifica per ora è il massimo possibile, considerato che davanti ci sono squadre che hanno pieno merito di essere dove sono. Ora parola al campo perché la diretta Reggio Emilia Venezia sta per farci compagnia…