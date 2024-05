DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA/ Video streaming tv: due big a corrente alternata (gara-3, 16 maggio 2024)

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: A CORRENTE ALTERNATA

Nella diretta di Reggio Emilia Venezia possiamo dire che stiamo assistendo al solito balletto dei playoff: non è affatto detto che un giocatore determinante in una partita si ripeta poi nella gara successiva, questo è il caso del veterano Jamar Smith che non a caso avevamo citato come grande protagonista di gara-1. L’ex Unicaja Malaga aveva infatti chiuso il primo episodio della serie con 25 punti e 5/6 dall’arco, fondamentale per la vittoria di Reggio Emilia al Taliercio; invece in gara-2 Smith si è nascosto, e ha prodotto appena 5 punti tirando 1/8 e pareggiando, rispetto a 48 ore prima, soltanto il numero degli assist (4).

Naturalmente, per vincere la serie contro una squadra ben costruita come Venezia, la Unahotels ha bisogno che entrambe le sue stelle forniscano prestazioni convincenti; da questo punto di vista Langston Galloway, che aveva tirato 6/17 in gara-1 piazzando comunque 18 punti, ha risposto nella seconda partita del primo turno con 7/13 e 5/10 dalla lunga distanza per 26 punti, dunque sta viaggiando a 22,0 punti di media. Da vedere se l’atmosfera del PalaBigi riuscirà a rinverdire i fasti di Smith, Reggio Emilia ha bisogno di lui per prendere di nuovo il vantaggio e potersi giocare il match point nella seconda gara casalinga. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE REGGIO EMILIA VENEZIA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

L’unico modo per assistere alla diretta tv di Reggio Emilia Venezia sarà quello di avere un abbonamento alla televisione satellitare: gara-3 di questa serie playoff sarà infatti trasmessa solo su Eurosport, il canale è disponibile al numero 210 del decoder di Sky e dunque i clienti potranno seguire il match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. La mobilità è un’opzione contemplata, per tutte le partite di basket Serie A1, anche dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento; sul sito ufficiale della Lega troverete invece tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

REGGIO EMILIA VENEZIA: SERIE IN PARITÀ!

C’è grande attesa per la diretta di Reggio Emilia Venezia, alle ore 20:00 di giovedì 16 maggio: gli arbitri sono Michele Rossi, Mark Bartoli e Denis Quarta ed è gara-3 del primo turno playoff di basket Serie A1 2023-2024. Dall’altra parte dell’oceano parlerebbero di pivotal game: la serie è in parità, siamo 1-1 dopo che la Reyer ha riequilibrato la situazione vincendo la seconda partita, ma adesso si va al PalaBigi per due partite che, almeno sulla carta, possono regalare alla Unahotels un’insperata semifinale, almeno secondo le premesse di inizio stagione.

Reggio Emilia si è presa il fattore campo nella serie con il blitz di gara-1, sorprendendo una Venezia ancora affaticata dal finale di regular season; sta adesso alla Reyer trovare il modo di vincere almeno una delle due gare in Emilia, preferibilmente questa, per riprendere il vantaggio. Sarà davvero intrigante seguire la diretta di Venezia Reggio Emilia, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche altra rapida incursione attraverso i temi principali che saranno portati alla luce da gara-3 del primo turno playoff.

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: CHI SI PRENDE IL VANTAGGIO?

È il momento cruciale nella diretta di Reggio Emilia Venezia: la squadra che vincerà questa gara-3 avrà il primo match point nella serie, qualora fosse la Unahotels ci sarebbe la possibilità di chiudere i giochi davanti al pubblico del PalaBigi e, naturalmente, sarebbe un enorme vantaggio. Venezia deve risollevarsi: ha vinto gara-2, ma francamente non pensava di presentarsi al doppio appuntamento in trasferta avendo perso il fattore campo, diciamo però che la Reyer ha confermato il calo nel rendimento accusato per tutto il girone di ritorno, concluso con il fiatone.

Reggio Emilia, possiamo dirla così, ha poco da perdere: come già detto, in estate si pensava a una salvezza più tranquilla rispetto a quella dello scorso anno e i playoff erano contemplati solo come remota possibilità, ma Dimitris Priftis ha fatto un grande lavoro e ora la Unahotels si trova a due vittorie da una semifinale che sarebbe bellissima e tra l’altro manca da parecchio tempo. Non sarà dunque una gara-3 determinante in senso assoluto, ma ovviamente sposterà parecchi equilibri a prescindere da chi riuscirà a prendersi la vittoria stasera.











