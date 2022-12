Diretta Reggio Emilia Venezia/ Streaming video tv: Sakota al PalaBigi! (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: UNAHOTELS NEI GUAI!

Reggio Emilia Venezia viene diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Guido Federico Di Francesco e Simone Patti: alle ore 19:00 di domenica 18 dicembre si gioca per la 11^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, al PalaBigi ci sarà grande tensione perché la Unahotels sta attraversando il periodo più complicato delle ultime stagioni. Battuta nettamente anche a Milano, con Max Menetti esonerato e sostituito da Dragan Sakota, Reggio Emilia è ultima in classifica, ha vinto soltanto due partite in questo campionato e in questo momento non vede assolutamente la luce in fondo al buio tunnel.

Situazione diversa per Venezia, che è tornata al successo battendo Brescia al Taliercio: dopo qualche settimana di appannamento la Reyer ha dunque mosso la classifica continuando la sua corsa verso quei playoff che sono considerati ovviamente un obiettivo primario e quasi scontato, nel frattempo si porta avanti una campagna di Eurocup che sta andando secondo i piani, sapendo che sarà in primavera che si dovrà fare sul serio. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Venezia, della quale nel frattempo possiamo sviluppare i temi principali.

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Venezia viene trasmessa su DMAX, di conseguenza sarà un appuntamento in chiaro per tutti sulla nostra televisione; inoltre sappiamo bene che da questa stagione tutti i match della Serie A1 di basket sono appannaggio del portale Eleven Sports. Sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand; noi possiamo anche ricordare, infine, che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

È particolarmente intrigante la diretta di Reggio Emilia Venezia, soprattutto guardando la storia recente delle due squadre: di fatto la Reyer ha iniziato ad arrivare in fondo ai campionati quando la grande favola della Grissin Bon si è esaurita, come collante dei due periodi reggiani abbiamo quel Max Menetti che, dopo l’esperienza a Treviso, è stato richiamato in panchina per provare a migliorare il passo decisamente buono della scorsa stagione, ma si è ritrovato in fondo alla classifica di Serie A1 con un mare di problemi e quindi è stato esonerato. Il suo posto lo prende ora Dragan Sakota: vedremo cosa riuscirà a fare.

Dal lato di Venezia bisogna dire che la Reyer sta ancora provando a scoprire se stessa: una squadra che certamente ha le capacità per inserirsi ancora nella lotta allo scudetto (almeno virtualmente) ma che rispetto a qualche anno fa ha perso lo status di corazzata. È però un gruppo solido e di talento quello a disposizione di Walter De Raffaele, come sta dimostrando anche in Eurocup; la semifinale playoff è alla portata e facendo quel passo avanti potrebbe anche arrivare qualcosa di più, la strada in ogni caso è lunga e bisognerà prenderla passo dopo passo, dunque la trasferta del PalaBigi è da vincere per avere ancora più certezze…











