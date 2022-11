Diretta Reggio Emilia Verona/ Streaming video tv: situazione calda! (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA VERONA: PER RIALZARE LA TESTA!

Reggio Emilia Verona sarà in diretta dal PalaBigi, e si gioca alle ore 20:30 di sabato 19 novembre: siamo nella 7^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023, e si torna a giocare dopo la sosta per le nazionali che ha visto l’Italia aritmeticamente qualificata ai Mondiali. Stiamo parlando di una partita delicata: la Unahotels non è partita benissimo in questa stagione e due settimane fa ha perso al PalaDozza, naturalmente cadere di fronte alla Virtus Bologna è cosa toccata a tutti fino a questo momento ma comunque conta lo zero nei punti ottenuti, e una classifica che non rispecchia le aspettative della squadra.

Verona invece ha perso le ultime cinque uscite, perché dopo il convincente successo all’esordio non si è più ripetuta, arriva dal ko interno contro Trento e ha anche dovuto operare una modifica al roster per via dello spinoso caso legato a Wayne Selden, che dopo due sole giornate ha dato l’addio e si è accordato in Turchia. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Reggio Emilia Verona, una partita molto delicata che entrambe le squadre vogliono e dovrebbero vincere; aspettando che arrivi la palla a due, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dalla serata del PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Verona sarà trasmessa su Eurosport 2: la visione del match dunque sarà consentita soltanto agli abbonati alla televisione satellitare, perché il canale in questione è disponibile al numero 211 del decoder di Sky. Ricordiamo però che da questa stagione esiste un’alternativa, che riguarda il servizio di diretta streaming video: i diritti per trasmettere le partite di Serie A1 sono stati acquisiti dal portale Eleven Sports, e dunque potrete abbonarvi stagionalmente alla piattaforma oppure acquistare il singolo evento on demand. Infine, sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poco la diretta di Reggio Emilia Verona, una partita che come detto è molto delicata: la Unahotels infatti sta giocando anche in Champions League e il doppio impegno per il momento sta creando qualche difficoltà a Max Menetti, che non è nuovo a questa strutturazione della stagione ma naturalmente ha anche la pressione di dover replicare quanto fatto nella sua prima esperienza qui e, in maniera più realistica e “immediata”, tenere il passo con l’annata conclusa da Attilio Caja, che ha riportato Reggio Emilia ai playoff di campionato e al tempo stesso l’ha condotta alla finale di Europe Cup.

Verona come detto fatica molto: la Tezenis non ha più vinto dopo il grande colpo alla prima giornata, pian piano l’entusiasmo in casa scaligera sta scemando perché la classifica adesso è davvero brutta, si sognava una corsa verso i playoff (chiaramente ancora possibile) e adesso invece si contempla il rischio di tornare immediatamente in Serie A2 dopo aver impiegato 20 anni per riesplorare il massimo campionato di basket. Come detto il roster di Verona è già cambiato e questo potrebbe richiedere qualche scossa di assestamento, il problema è che gli scaligeri di tempo ne hanno poco e dunque questa sera al PalaBigi bisognerà andare senza se e senza ma a caccia dei punti.











