Diretta Reggio Emilia Virtus Bologna/ Streaming video Rai: quasi un derby (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA: QUASI UN DERBY!

Reggio Emilia Virtus Bologna, partita che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Denny Borgioni e Marco Pierantozzi, si gioca alle ore 20:45 di domenica 7 febbraio: alla Unipol Arena si conclude il programma della 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. È quasi un derby, ancor più in questa stagione visto che la Unahotels gioca le sue partite interne sul parquet della Fortitudo; dal punto di vista della classifica le V nere possono inseguire il secondo posto staccando la concorrenza – dopo la bella vittoria di Cremona – e provare anche a insidiare Milano, che al momento è nettamente davanti ma, con l’approssimarsi delle fasi calde in Eurolega, potrebbe perdere leggermente la bussola come capitato settimana scorsa.

La Reggiana invece insegue un posto nei playoff, che manca da tempo e che rappresenterebbe un ottimo traguardo: per il momento sta viaggiando su questi binari facendo forse anche più di quanto ci si aspettasse, anche se nel Monday Night dell’ultimo turno non è riuscita a vincere a Brindisi. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna; mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione su quelli che sono i temi principali legati alla partita.

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Virtus Bologna sarà trasmessa su Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del televisore e che rappresenta dunque un appuntamento in chiaro per tutti; naturalmente l’emittente fornisce anche la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, visitando il sito o l’app di Rai Play. Sul portale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili, consultabili liberamente: il tabellino play-by-play, il boxscore, le statistiche di tutte le squadre e i giocatori del campionato di Serie A1 ma anche la classifica del torneo e altri contenuti. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Reggio Emilia Virtus Bologna ci farà compagnia tra poco: la Unahotels si è finalmente messa in pari rispetto alle avversarie, e dunque possiamo dire a tutti gli effetti che entrava in questo turno con il nono posto in classifica, e un solo match di svantaggio rispetto a Treviso e Pesaro che, in questo momento, chiuderebbero la griglia dei playoff. Si tratta di una squadra costruita con raziocinio, e che sta confermando l’ottimo lavoro in panchina di un allenatore giovane come Antimo Martino; qualificata alla Final Eight di Coppa Italia, ha anche centrato i playoff di Europe Cup e dunque potrebbe arrivare alla stagione della svolta, dopo qualche anno di complicata transizione dovuta all’addio di Max Menetti e il ridimensionamento. La Virtus Bologna gioca chiaramente per altri obiettivi: se l’anno scorso aveva dominato la regular season, in questa stagione il suo passo è decisamente inferiore ma intanto è sempre lì a stretto contatto se non altro con il secondo posto, andrà in Coppa Italia sapendo di poterla vincere (magari vendicando la Supercoppa persa in finale) e in Eurocup sta dominando la scena, diventando la candidata numero uno al titolo. Tuttavia alla Unipol Arena potrebbe anche cadere, visti i tanti impegni ravvicinati: staremo a vedere…



