Diretta Reggio Emilia Virtus Bologna/ Streaming video tv: il derby emiliano

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA: SCARIOLO VUOL TORNARE ALLA VITTORIA!

Reggio Emilia Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Rossi, Nicolini e Capotorto, sarà il derby emiliano in programma presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno alle ore 18.30 di questa sera, domenica 9 gennaio 2022. Siamo alla quindicesima giornata della Serie A di basket, formalmente l’ultimo turno del girone d’andata che tuttavia andrà ancora completato con diversi recuperi, di conseguenza non avremo oggi i verdetti per quanto riguarda la Final Eight di Coppa Italia.

La diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna si annuncia comunque molto interessante, fra due squadre che sono tornate in campo nei giorni scorsi dopo lo stop forzato: Reggio Emilia ha giocato all’Epifania contro Tortona, mentre la Virtus Bologna il giorno prima ci ha regalato l’emozionante sfida contro l’Olimpia Milano, decisa solamente ai tempi supplementari. Ritrovato il ritmo partita, almeno questo non dovrebbe essere un problema: che cosa succederà dunque nel derby Reggio Emilia Virtus Bologna?

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Virtus Bologna non sarà garantita, perché si tratterà di una delle partite della giornata della Serie A di basket visibili solamente in diretta streaming video sulla piattaforma a pagamento Discovery +, che è la “casa” del massimo campionato italiano di pallacanestro.

DIRETTA REGGIO EMILIA VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna, dobbiamo dunque fare i conti con una situazione che è fatalmente sempre in bilico in questo periodo, anche se le due formazioni emiliane hanno già giocato nei giorni scorsi e di conseguenza hanno da recuperare “solo” la quattordicesima giornata, che è slittata per tutti a domenica prossima. Gli obiettivi comunque sono chiari: per Reggio Emilia la zona playoff (che per il momento vuol dire soprattutto la Final Eight di Coppa Italia), per la Virtus Bologna logicamente lottare con Milano per lo scudetto.

Mercoledì pomeriggio abbiamo vissuto proprio lo scontro al vertice, che infine ha visto la vittoria dell’Olimpia del grande ex Ettore Messina al supplementare, ma che ha dato risposte importanti anche alla Virtus Bologna, grazie soprattutto ai 34 punti messi a segno da Marco Belinelli, che ha eguagliato il suo massimo in carriera in Italia ed è anche la miglior prestazione per un giocatore della Virtus in questa stagione. Reggio Emilia saprà ribaltare il pronostico che vede logicamente favoriti i cugini?



