Diretta Reims Lione/ Streaming video tv: l’Olympique vuole continuare a vincere

DIRETTA REIMS LIONE: OSPITI FAVORITI!

Aspettando il fischio di inizio per la diretta di Reims Lione alle ore 17,05 di questa Domenica 28 Agosto, diamo uno sguardo a come arriveranno le squadre sul rettangolo verde: due formazioni con ambizioni opposte quelle che si sfideranno, infatti se da una parte il Reims naviga dopo le prime due giornate nelle zone basse della classifica, gli ospiti vogliono i tre punti per cercare di raggiugere il secondo posto e magari dare battaglia alla corazzata Psg per il titolo.

Diretta/ Lione West Ham (risultato finale 0-3): londinesi avanti, francesi eliminati!

Il Lione infatti virtualmente può ancora sperare in un punteggio pieno, visto che l’ultima uscita contro il Lorient è stata rinviata per impraticabilità del campo da gioco, resta solamente da capire quando verrà disputata e vedere se il Lione riuscirà a confermarsi anche contro questa compagine, visto che per adesso ha sempre vinto, con perfino una goleada per 4-1 contro il Troyes.

Diretta/ West Ham Lione (risultato finale 1-1): Ndombele risponde a Bowen!

REIMS LIONE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA?

La diretta tv di Reims Lione verrà trasmetta da Sky, più precisamente sui suoi canali Sky Calcio. In alternativa si potrà vedere la partita della Ligue 1 francese anche in diretta streaming video con NowTv oppure con l’ausilio di SkyGo.

DIRETTA REIMS LIONE: PROBABILI FORMAZIONI

Prima che l’arbitro faccia cominciare questa diretta di Reims Lione, diamo un’occhiata a come potrebbero schierarsi le squadre in campo e quindi alle probabili formazioni: il Reims metterà in scena il suo 3-4-1-2 molto improntato all’attacco e soprattutto alla difesa alta che cerca l’uno contro uno con i difensori avverarsi, bisognerà fare attenzione a Balogun, già in rete nel pareggio contro lo Strasburgo.

Diretta/ Lione Porto (risultato finale 1-1) streaming video tv: francesi ai quarti

Invece il Lione difficilmente abbandonerà il suo 4-3-3 con cui sta facendo piazza pulita delle squadre che incontra: infatti è un 4-3-3 che ricorda molto il Napoli di Sarri, con un falso nove, ossia Lacazette che apre gli spazi per i compagni e non crea punti di riferimento, con i centrocampisti aggressivi che non hanno paura di giocare la palla.

DIRETTA REIMS LIONE: QUOTE E PRONOSTICI

In attesa della diretta di Reims Lione diamo un’occhiata alle quote di Better per il pronostico su questa partita: un successo del Reims è quotato a 3,60, una vittoria del Lione invece a 1,80. Infine, il pareggio invece sarebbe quotato a 4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA