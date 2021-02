Diretta/ Renate Albinoleffe (Serie C) streaming video tv: pantere alla riscossa

DIRETTA RENATE ALBINOLEFFE: ALLA RICERCA DELLA VETTA!

Renate Albinoleffe, in diretta mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C. Pantere alla riscossa dopo aver di nuovo perso la vetta del girone A, in un tira e molla con il Como che dura ormai da diverse partite. Nell’ultimo weekend di campionato però i lariani sono riusciti a battere, pur faticando, la Lucchese, mentre il Renate è stato bloccato in un pari senza reti dalla Pro Patria. Risultato che porta dunque i brianzoli a -2 dalla prima posizione in classifica, ma l’obiettivo Serie B è ancora più che mai viva. Servirà una vittoria contro un Albinoleffe rimasto in nona posizione, in zona play off, anche dopo il pesante rovescio interno contro la Juventus U23. Una sconfitta pesante che ha interrotto un buon momento per i seriani, che nelle precedenti 7 sfide di campionato avevano perso solo nella trasferta di Livorno. Il rendimento resta comunque ottimo, anche se per l’alta classifica serve un altro tipo di continuità alla squadra allenata da Zaffaroni.

DIRETTA RENATE ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Albinoleffe è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della sfida tra Renate e Albinoleffe allo stadio Città di Meda. I padroni di casa allenati da Aimo Diana scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Gemello; Silva, Guglielmotti, Possenti; Anghileri, Rada, Lakti, Marano, Burgio; Kabashi; Galuppini, Nocciolini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Zaffaroni con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Savini; Riva, Canestrelli, Mondonico; Gusu, Genevier, Nichetti, Tomaselli; Gelli, Giorgione; Manconi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Renate Albinoleffe: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.70 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 5.00 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.50 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA