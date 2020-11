Diretta/ Renate Alessandria (Serie C) streaming video e tv. Brianzoli sempre più su

DIRETTA RENATE ALESSANDRIA: SFIDA INTRIGANTE!

Renate Alessandria, sabato 21 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Dopo il colpaccio di Novara di domenica scorsa i brianzoli sono saliti sempre più su in classifica, riprendendosi momentaneamente il primo posto, pur riperdendolo dopo la vittoria della Pro Vercelli nel recupero contro il Giana Erminio. Nonostante questo, il Renate è comunque reduce da 3 vittorie consecutive in campionato, subendo peraltro un solo gol in tre match. Interessante il test contro un’Alessandria che finora è andata avanti tra alti e bassi, ma che a conti fatti ha vinto 4 delle ultime 5 sfide disputate in campionato. Al di là dello scivolone in casa dell’Albinoleffe, i Grigi hanno saputo reagire con veemenza battendo il Piacenza con un secco 2-0, una doppietta di Arrighini che ha riportato i piemontesi al quinto posto in classifica, mettendo di nuovo a tiro il vertice e dimostrando un costante miglioramento rispetto a un avvio di campionato che era stato invece tentennante.

DIRETTA RENATE ALESSANDRIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Alessandria sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni di Renate Alessandria, sfida che andrà in scena presso lo stadio Città di Meda. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Aimo Diana con un 3-5-2: Gemello; Anghileri, Silva, Possenti; Guglielmotti; Rada, Kabashi, Ranieri, Esposito; Galuppini, Maistrello. Gli ospiti guidati in panchina da Angelo Adamo Gregucci schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Pisseri; Bellodi, Cosenza, Prestia; Parodi, Casarini, Castellano, Di Quinzio, Celia; Arrighini, Eusepi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Renate e Alessandria queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.20, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.20.



