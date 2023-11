DIRETTA/ Renate Alessandria (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 12 novembre 2023)

DIRETTA RENATE ALESSANDRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto ormai per dare il via alla diretta di Renato Alessandria, ci resta giusto il tempo di presentare le statistiche stagionali per capire come lombardi e piemontesi si approcciano a questa partita del girone A di Serie C. Per il remate finora ecco 18 punti in classifica, che sono stati frutto di quattro vittorie, sei pareggi e appena due sconfitte; ecco allora un buon +2 nella voce della differenza reti del Renate, che infatti in campionato ha segnato 13 gol e ne ha invece 11 sul groppone.

Numeri decisamente meno positivi per gli ospiti dell’Alessandria, che deve infatti fare i conti con appena 9 punti in classifica, ottenuti grazie a due vittorie e tre pareggi, ma anche ben sette sconfitte, motivo per cui la differenza reti dell’Alessandria è pari a -8, a causa di appena 8 gol segnati a fronte dei 16 già al passivo. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Renato Alessandria! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RENATE ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Renate Alessandria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Renate Alessandria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RENATE ALESSANDRIA: PARTITA DELICATA!

Renate Alessandria, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Il Renate sta cercando di superare rapidamente la pesante sconfitta per 0-4 contro la Triestina in Coppa Italia. La squadra affronterà l’Alessandria nella speranza di invertire la tendenza negativa. I nerazzurri non vincono da quattro turni e cercano di consolidare la loro posizione in classifica, attualmente all’ottavo posto con 18 punti dopo il pari con la Pro Sesto, per rimanere saldamente in zona play-off.

Il tecnico Massimo Pavanel sarà privo dello squalificato Mondonico. L’Alessandria, terzultima in classifica con nove punti, cerca di superare due sconfitte per 0-3, prima contro la Triestina in campionato e poi contro la Virtus Entella in Coppa Italia. Le due squadre non si sono affrontate dalla stagione 2020-21; l’ultima volta al Città di Meda, il Renate vinse 2-1, mentre al Giuseppe Moccagatta si ripeté con un punteggio di 2-0.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Renate Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fallani, Possenti, Gasperi, Bosisio, Anghileri, Currarino, Garetto, Auriletto, Rolando, Sorrentino, Sartore. Risponderà l’Alessandria allenata da Marco Banchini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Liverani, Ciancio, Rota, Gega, Pellegrini, Sepe, Foresta, Mastalli, Nunzella, Siafa, Gazoul.

RENATE ALESSANDRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











