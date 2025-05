DIRETTA RENATE ARZIGNANO (RISULTATO FINALE 0-0): TRIPLICE FISCHIO

Finisce a reti inviolate il match tra Renate e Arzignano, in una sfida equilibrata ma povera di vere emozioni sotto porta. Entrambe le squadre hanno provato a costruire gioco, ma è mancata la precisione nell’ultimo passaggio e la lucidità in zona offensiva.

Il Renate parte subito forte, cercando di imporre un pressing alto e sfiorando il gol con Cali, che però spreca una grande occasione calciando addosso al portiere in avvio. Poco dopo, Spedalieri ci prova di testa su corner, ma il colpo non è angolato e il portiere ospite blocca senza difficoltà. Nella ripresa è Delcarro ad andare vicino al vantaggio con una splendida azione personale: salta due uomini ma spara il pallone alto sopra la traversa nel momento decisivo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RENATE ARZIGNANO (RISULTATO LIVE 0-0): DELCARRO

Primi minuti del secondo tempo in cui il Renate continua a mantenere alta l’intensità, cercando di sfruttare il fattore campo. L’occasione più ghiotta la costruisce Delcarro, protagonista di una bellissima iniziativa personale: parte palla al piede, salta due difensori con grande agilità, si apre lo spazio per il tiro e lascia partire un bolide col destro.

Purtroppo per lui e per i padroni di casa, la conclusione è troppo potente e termina alta sopra la traversa, sprecando così una potenziale rete da copertina. L’Arzignano resta sulla difensiva, mentre il Renate sembra avere tutte le intenzioni di sbloccare l’incontro. Il punteggio resta fermo sullo 0-0, ma la partita si è accesa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RENATE ARZIGNANO (RISULTATO LIVE 0-0): INTERVALLO

Si chiude senza reti la prima frazione tra Renate e Arzignano, ma non senza emozioni. I padroni di casa partono forte, cercando di imporre fin da subito il proprio ritmo con un pressing alto e aggressivo. L’Arzignano, invece, si difende con ordine, cercando di colpire in ripartenza.

L’occasione più nitida del primo tempo è per il Renate, sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Spedalieri stacca bene di testa, ma non riesce ad angolare il tiro. Il portiere avversario non si fa sorprendere e blocca senza troppi problemi, salvando il risultato. Match equilibrato ma vivo, con il Renate che sembra avere qualcosa in più sul piano dell’iniziativa. La ripresa si preannuncia interessante. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RENATE ARZIGNANO (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio con ritmo e intensità per il Renate in questa diretta, che entra in campo con un atteggiamento propositivo e prova fin da subito a mettere pressione all’Arzignano. I padroni di casa cercano di aggredire alti, sfruttando il dinamismo dei centrocampisti e cercando di recuperare palla nella metà campo avversaria.

La prima vera occasione da gol arriva proprio per Cali, abile a sfruttare un’incertezza difensiva e a presentarsi davanti al portiere. Tuttavia, la sua conclusione risulta centrale e viene respinta con il corpo dall’estremo difensore ospite, che tiene il risultato inchiodato sullo 0-0. Il Renate dà segnali chiari di voler fare la partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RENATE ARZIGNANO, DENTRO O FUORI

La diretta Renate Arzignano sarà uno degli appuntamenti in programma per la prima fase dei playoff di Serie C, in programma sabato 4 maggio alle ore 15:00. A sfidarsi sono la quinta e la decima classificata del Girone A, con il Renate che parte con i favori del pronostico grazie a una migliore posizione in classifica e alla possibilità di giocare in casa. I lombardi hanno chiuso la regular season a quota 60 punti, sette in più rispetto all’Arzignano, ma nonostante la posizione più alta, hanno segnato solo 35 reti, dato che testimonia una certa difficoltà nel reparto offensivo.

Di contro, l’Arzignano ha segnato di più (45 gol), ma ha pagato una retroguardia meno solida. Entrambe arrivano al match con il morale alto: il Renate ha espugnato Pro Vercelli nell’ultimo turno, mentre i veneti hanno superato di misura la Feralpisalò. I precedenti stagionali raccontano di una sfida equilibrata: 0-0 all’andata e vittoria di misura del Renate per 2-1 al ritorno. Il match promette scintille, anche perché in palio c’è il passaggio al turno successivo, dove ad attendere c’è la vincente tra Giana Erminio e Virtus Verona.

DIRETTA RENATE ARZIGNANO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Renate Arzignano andrà in onda alle 15:00e e sarà trasmessa da da Sky Sport per quanto riguarda la tv, sarà poi disponibile su app per dispositivi mobili e smart TV che permetterà di seguire la partita in diretta streaming video.

RENATE ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Renate Arzignano. Il Renate di Luciano Foschi opta per un 3-4-2-1. In porta ci sarà Nobile, protetto da Spedalieri, Auriletto e Riviera. A centrocampo agiranno Eleuteri e Mastromonaco sugli esterni, mentre in mezzo spazio a Vassallo e Bonetti, abili sia nell’interdizione che nell’impostazione. Sulla trequarti Delcarro e Calì avranno il compito di supportare il centravanti De Leo.

L’Arzignano Valchiampo si presenta con il collaudato 3-5-2 di Giuseppe Bianchini, affidandosi tra i pali a Manfrin e a una retroguardia fisica composta da Shiba, Milillo e Boffelli. Sulle corsie agiranno Cariolato e Bernardi. In mezzo al campo, il trio formato da Lakti, Bordo e Barba. In attacco si conferma la coppia Minesso-Mattioli.