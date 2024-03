DIRETTA/ Renate Arzignano video streaming tv: i precedenti del match sono quattro (Serie C, 24 marzo 2024)

DIRETTA RENATE ARZIGNANO: I TESTA A TESTA

Ci siamo, l’attesa per la diretta di Renate Arzignano è agli sgoccioli. Concentriamoci su quelli che sono stati i quattro testa a testa della storia tra queste due squadre. Fin qui l’Arzignano non ha mai vinto dato che il Renate ha vinto 3-0 nel 2022 e 3-2 nel 2023. Nei successivi scontro diretti sono arrivati due pareggi, l’ultimo per 1-1 e l’altro per 0-0 che però ha sorriso al Renate essendo meglio qualificata dato che si giocava per il primo turno dei playoff.

Essendo finiti i testa a testa, andiamo a vedere come arrivano le squadre. Il Renate ha vinto due delle ultime cinque avendo battuto Pro Patria e Alessandria mentre l’Arzignano ormai non sa nemmeno più come si esulta ai tre punti non vincendo dal 10 febbraio. Un periodo di tempo esageratamente lungo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RENATE ARZIGNANO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Renate Arzignano sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Renate Arzignano sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

RENATE ARZIGNANO, GIALLOAZZURRI IN CRISI

La diretta Renate Arzignano, in programma domenica 24 marzo alle ore 16:15, racconta della 33esima giornata di Serie C Girone C. I neroazzurri sono reduci dal successo sul campo dell’Alessandria, rialzando così la china dopo le sconfitte per 1-0 contro Padova e Pro Sesto più il pareggio per 1-1 a Novara.

L’Arzignano non vince da oltre un mese ovvero la sfida con la Giana Erminio dal 10 febbraio. Da quel giorno sono arrivate tre sconfitte contro Virtus Verona, Padova e Vicenza più quattro pareggi con Novara, Lumezzane, Albinoleffe e Trento. Tutti i segni X sono stati messi a referto col risultato di 0-0 tranne il 2-2 col Lumezzane.

RENATE ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Renate Arzignano vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Ombra, retroguardia composta da Bosisio, Alcibiade e Possenti. Gli esterni saranno Anghileri e Acampa con Esposito, Baldassin e Vassallo a centrocampo. Davanti Bocalon e Sorrentino.

L’Arzignano replica con lo stesso assetto tattico. Tra i pali Pigozzo, difesa a tre con Bernardi, Piana e Boffelli. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Lakti, Casini e Barba mentre Gemignani e Davi giocheranno ai lati. In attacco la coppia El Hilali-Faggioli.

RENATE ARZIGNANO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Renate Arzignano danno favorita la squadra di casa a 2.60. Secondo sisal, la X è data a 2.90 mentre il 2 fisso a 2.75.

L’Over 2.5 è dato a 2.45 contro l’1.46 dell’Under alla stessa soglia. Chiudiamo con il Gol a 2 e il No Gol a 1.69.

