Diretta Renate Arzignano streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi sabato 29 novembre 2025

DIRETTA RENATE ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, manca pochissimo al fischio di inizio della diretta di Renate Arzignano, ma avendo ancora qualche giro di orologio a nostra disposizione, capiamo insieme a livello statistico quale tra queste due squadre arriva nel momento di forma migliore per l’obiettivo tre punti. Il Renate arriva con i numeri di una squadra estremamente strutturata: 54% di possesso, 1,5 xG, 0,9 xGA, e una delle migliori difese del girone (solo 2,8 tiri nello specchio concessi). Gli attacchi sono meno frequenti ma molto puliti: 10 tiri totali, 4 in porta, e un focus sui piazzati, che generano il 38% delle reti. Ai corner: 4,5 battuti, 3 concessi.

L’Arzignano propone un calcio più verticale: 1,6 xG, 1,5 xA, e una produzione offensiva basata su 13 tiri totali, anche se solo 4 finiscono nello specchio. Il 62% delle occasioni nasce da ampiezza e cross, con 6,1 corner battuti ma un numero elevato di corner concessi (6,8), segnale di una difesa spesso costretta a chiudere. Sfida molto tattica: Renate per il controllo e la pulizia difensiva, Arzignano per ritmo, fasce e volume offensivo. Adesso passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Renate Arzignano, il fischio di inizio è vicino cosi come il nostro commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

RENATE ARZIGNANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per la diretta Renate Arzignano in tv ci si potrà affidare come sempre ai canali di Sky Sport o ai relativi servizi della diretta streaming video, anche se in entrambi i casi solamente su abbonamento.

ALLUNGO O AVVICINAMENTO?

Ci avviciniamo alla diretta Renate Arzignano, che andrà in scena alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 29 novembre 2025, presso lo Stadio Mino Favini di Meda per la sedicesima giornata del girone A di Serie C, consapevoli del fatto che le due formazioni vivono situazioni diverse, ma tutto sommato non così tanto.

Il Renate arriva dalla preziosa vittoria a Novara, che ha consentito ai lombardi di salire a 20 punti in classifica e di prendersi una posizione più salda in zona playoff, questo turno casalingo di fine novembre potrebbe quindi essere potenzialmente una situazione molto favorevole per provare a salire ancora più in alto e consolidarsi nella top 10.

L’Arzignano invece settimana scorsa ha pareggiato con la Dolomiti Bellunesi, i punti in classifica sono 14 per i veneti e quindi sono sei in meno rispetto al Renate, differenza non enorme ma che comporta per l’Arringano una posizione a forte rischio playout, nella bagarre per inseguire la salvezza possibilmente senza passare dagli spareggi.

La partita di oggi potrebbe dirci molto, perché potrebbe sancire un deciso allungo del Renate così come un netto rimescolamento se fossero gli ospiti veneti a firmare l’impresa in Brianza. Insomma, fra qualche ora, analizzando il risultato che scaturirà dalla diretta Renate Arzignano, potremmo capire meglio quali saranno gli orizzonti stagionali di entrambe le formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE ARZIGNANO

Luciano Foschi, nelle probabili formazioni per la diretta Renate Arzignano, dovrebbe confermare i protagonisti della vittoria a Novara. Modulo 3-5-2 per i lombardi, con De Leo che dopo il gol decisivo cercherà una maglia da titolare a discapito di Karlsson oppure Kolaj. Ruoli molto importanti sono poi quelli di Bonetti e del capitano Auriletto, che saranno i leader rispettivamente del centrocampo e della difesa del Renate, in questo caso davanti al portiere Nobile.

Daniele Di Donato per il suo Arzignano replicherà con un modulo speculare, quindi un altro 3-5-2. In questo caso sarà Valentini il perno della difesa a tre davanti al portiere Nespola, mentre Antoniazzi potrebbe essere il giocatore cardine nel centrocampo a cinque dell’Arzignano. Infine, la coppia d’attacco degli ospiti veneti potrebbe essere formata da Minesso e Nanni dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Classifica e fattore campo sorridono ai lombardi, infatti il pronostico sulla diretta Renate Arzignano vede favorito il segno 1, quotato a 2,05, mentre si sale a 3,00 in caso di pareggio. Infine, un colpo esterno dei veneti varrebbe 3,45 volte la posta sul segno 2.