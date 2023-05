DIRETTA RENATE ARZIGNANO/ Video streaming tv: che show nell’ultimo precedente!

DIRETTA RENATE ARZIGNANO: I TESTA A TESTA

Quasi pronti a vivere la diretta di Renate Arzignano, ripetiamo che le due squadre si sono affrontate a campi invertiti nell’ultima di campionato: allo stadio Dal Molin il Renate ha preso vittoria e sorpasso in classifica (forse decisivo) con un bel 3-2. Primo tempo scintillante: botta e risposta tra Daniele Sorrentino e Tommaso Fantacci ai minuti 6 e 8, al 28’ nuovo vantaggio delle pantere con Matteo Angeli e poi a 19 minuti dal termine l’allungo di Manuele Malotti, solo nel finale l’Arzignano ha accorciato le distanze con Manuel Antoniazzi. Dunque il Renate si presenta benissimo a questo appuntamento, anche perché nell’unica partita disputata al Comunale di Meda (i precedenti tra queste due squadre sono appena due, si sono incrociate per la prima volta in questa stagione) ha dominato.

Era il 17 dicembre, ultima giornata nell’andata del girone A: già allora tre gol per i nerazzurri che però non ne avevano incassati. Ancora una volta, due reti nel primo tempo che avevano portato la firma di Malotti e Jacopo Silva; in pieno recupero, addirittura al 95’ minuto, ancora Malotti – un incubo per l’Arzignano – aveva centrato il tris. Diciamo dunque che la diretta di Renate Arzignano non inizia con presupposti straordinari per i veneti… (agg. di Claudio Franceschini)

RENATE ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Arzignano, in attesa di notizie ufficiali circa il palinsesto della televisione satellitare (alcune gare di terza divisione vengono trasmesse sul pacchetto Calcio di Sky) sarà certamente disponibile attraverso il portale Eleven Sports: ricordiamo che questa piattaforma ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite del campionato di Serie C (ma anche della Coppa Italia di categoria). Si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, ma con due alternative: l’abbonamento per la stagione oppure l’acquisto del singolo evento on demand.

MATCH EQUILIBRATO!

Renate Arzignano è in diretta dallo stadio Comunale di Meda, alle ore 20:00 di giovedì 11 maggio: si gioca per il primo turno dei playoff di Serie C 2022-2023. Siamo nel girone A e, scherzi del calendario, le due squadre si sono incrociate nell’ultimo turno di stagione regolare: il Renate ha vinto in trasferta, in questo modo si è preso l’ottavo posto e soprattutto il fattore campo, che può essere determinante visto che si gioca in gara secca e in caso di parità al 90’ non ci saranno tempi supplementari, ma sarà qualificata la squadra con la migliore classifica nella stagione regolare.

Il Renate dunque parte con un doppio vantaggio abbastanza importante, ma non deve assolutamente sottovalutare un Arzignano che da neopromosso ha disputato un ottimo campionato: staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Renate Arzignano, in regime di playoff è davvero difficile tracciare dei pronostici certi e dunque sarà il campo a raccontarci l’esito della sfida. Nel frattempo noi possiamo fare qualche considerazione utile sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita di Meda.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE ARZIGNANO

Nella diretta Renate Arzignano Andrea Dossena dovrà fare a meno dello squalificato Nelli: Menna o Gavazzi per prenderne il posto in un centrocampo nel quale Gianluca Esposito e Marano dovrebbero essere confermati, poi una difesa con Baldassin e Jacopo Silva a protezione di Furlanetto e due terzini in Angeli e Possenti. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Saporetti, Ghezzi e Anastasia se la giocano sugli esterni; dovrebbero scalzare Malotti e Sorrentino, mentre come prima punta la scelta dell’allenatore dovrebbe cadere su Nepi.

Giuseppe Bianchini punta sul rombo di centrocampo: Casini il vertice basso, Fantacci quello alto ad agire sulla trequarti accompagnando Grandolfo e Tremolada – ma occhio a Parigi qui davanti. Saio sarà il portiere; Molnar e Milillo i due centrali, sugli esterni potrebbero giocare Gemignani e Davi in luogo di Cariolato e Lattanzio, titolari sabato scorso. A centrocampo invece le due mezzali, senza sorprese, dovrebbero essere Belcastro e Gianluca Barba ma, vale per entrambe le squadre, il match di otto giorni fa potrebbe anche servire come pretattica…











