DIRETTA RENATE ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): VISMARA ATTENTO SU VASSALLO

L’inizio del match è caratterizzato da ritmi piuttosto bassi. Al 13’, la prima occasione è per l’Atalanta U23: Bergonzi crossa e Scheffer, giovane classe 2004 in prestito dalla Carrarese, colpisce di testa sfiorando il bersaglio. Tre minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Vassallo tenta la conclusione da fuori area, ma Vismara blocca in presa bassa. Il Renate riesce a chiudere gli spazi ma fatica a costruire un’azione offensiva fluida, rendendo il gioco frammentato e senza particolari guizzi. (agg. di Fabio Belli)

RENATE ATALANTA U23 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Renate Atalanta U23 in tv sarà trasmessa da Sky Sport per gli abbonati, quindi con diretta streaming video garantita da Sky Go o Now Tv.

SI GIOCA

Vediamo le statistiche della diretta di Renate Atalanta U23, cerchiamo di capire chi potrebbe avere la meglio e chi no. I bergamaschi vantano una media di 1.79 gol segnati a partita, quasi il triplo rispetto agli 0.68 del Renate, che fatica a trovare la via della rete. Anche in difesa l’Atalanta U23 subisce di più (1.5 reti a gara contro 0.96), ma l’efficacia offensiva compensa queste difficoltà. Le percentuali di vittorie sono piuttosto equilibrate, con il Renate che ha vinto il 39.29% delle partite e l’Atalanta U23 il 42.86%.

Tuttavia, il dato più interessante è la frequenza delle partite con più di un gol: solo il 35.71% degli incontri del Renate ha superato l’over 1.5, mentre per l’Atalanta U23 questa percentuale schizza all’89.29%, confermando l’attitudine dei nerazzurri a giocare gare più aperte e ricche di reti. Anche l’over 2.5 segue questa tendenza, con appena il 25% per il Renate e il 75% per l’Atalanta U23. Per quanto riguarda la disciplina, il Renate ha una media più alta di cartellini gialli (2.96 contro 2) ma le espulsioni sono minime per entrambe le squadre. Ora commento live della diretta di Renate Atalanta U23! (agg. Gianmarco Mannara)

RENATE ATALANTA U23: UN DERBY DA NON SBAGLIARE

Due squadre in calo che hanno la possibilità di tornare a sorridere: così potremmo presentare la diretta Renate Atalanta U23, che ci farà compagnia alle ore 20.30 stasera, lunedì 3 marzo, essendo questo derby lombardo il posticipo del girone A di Serie C, dove appunto brianzoli e bergamaschi sono entrambi in calando. Il Renate un paio di settimane fa aveva respirato vincendo contro il Lecco, poi la sconfitta contro il Novara ha indicato però che la crisi non è finita, tanto che ormai per i brianzoli la posizione nei playoff è seriamente a rischio.

Con qualche punto in più, ma anche la seconda squadra della Dea arriva alla diretta Renate Atalanta U23 in una posizione molto simile: il pareggio contro l’AlbinoLeffe di lunedì scorso è servito a bloccare una brutta serie di sconfitte consecutive, ma non abbiamo ancora ritrovato l’Atalanta U23 della prima parte di stagione, che sarebbe indispensabile per non rischiare brutte sorprese nell’ultima parte della stagione regolare. Questo è quanto: chi potrà respirare meglio al termine della diretta Renate Atalanta U23?

PROBABILI FORMAZIONI RENATE ATALANTA U23

Luciano Foschi potrebbe scegliere il 4-2-3-1 nelle probabili formazioni per la diretta Renate Atalanta U23. Plescia dovrebbe essere il centravanti, con Ghezzi, Bonetti e Kolaj a supporto sulla trequarti e la coppia Vassallo-Esposito invece in mediana. Infine, la difesa del Renate dovrebbe prevedere Auriletto e Spedalieri centrali davanti a Nobile, con Mastromonaco terzino destro e Riviera a presidiare la fascia opposta.

Difesa a tre invece per l’Atalanta U23 di Francesco Modesto, con il modulo 3-4-1-2: Ceresoli, Navarro e Obric quindi davanti al portiere Vismara; Gyabuaa e Panada nel cuore del centrocampo nerazzurro orobico con Bergonzi a destra e Bernasconi a sinistra, mentre Vavassori sarà il tramite con il reparto offensivo, dove i due titolari dell’Atalanta U23 dovrebbero essere Lonardo e Vlahovic.

PRONOSTICO E QUOTE PER IL DERBY LOMBARDO

Ospiti leggermente favoriti nelle quote Snai sulla diretta Renate Atalanta U23: il pronostico ci indica infatti il segno 2 a 2,30, mentre un successo del Renate varrebbe 2,95 volte la posta e infine ecco a 3,05 il segno X.