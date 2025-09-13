Tutte le informazioni sulla diretta Renate Brescia, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, e possibile risultato finale

DIRETTA RENATE BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo ora all’angolo delle statisitche per la diretta di Renate Brescia, un match che dal punto di vista matematico sembra davvero offrire tanto e noi vogliamo approfondire il discorso per capire chi potrebbe avere la meglio l’una sull’altra. Il Renate offre un profilo equilibrato: produce un xG di 1,25 a partita, sottolineando una produzione offensiva corretta rispetto a una squadra di categoria, e limita le chance avversarie con un xGA di 1,07, segnale di una solidità difensiva ragionevole. Il Brescia, protagonista in Serie B fino alla recente retrocessione, ha segnato 42 gol nella stagione (circa 1,13 a partita), ma ha pagato a caro prezzo la difesa, che ha concesso troppe reti per mantenere la categoria.

Il confronto mette di fronte una squadra ben calibrata come quella dei padroni di casa, capace di reggere il ritmo partita, e una con maggiore potenziale offensivo, ma meno affidabile dietro. È una sfida tra precisione costruita e talento da far valere con continuità. Basetrà questo per regalare spettacolo? Scopriamolo insieme nel prossimo aggiornamento della diretta di Renate Brescia, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live del match! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Renate Brescia streaming video, dove seguire la partita

La diretta Renate Brescia è in programma alle 15.00 allo Stadio Città di Meda ma potrà essere seguita comodamente anche da casa per tutti gli appassionati grazie a Sky Sport che per chi ha sottoscritto un abbonamento ai suoi servizi permette di usufruire dell’incontro sui suoi canali, che potranno essere Sky Sport o Sky Sport Calcio, o in streaming su SkyGo e NowTv.

Altro derby lombardo

Tra le partite che apriranno la quarta giornata del girone A di Serie C ci sarà la diretta Renate Brescia che mette di fronte uno dei primi derby della stagione dove si sfideranno due squadre lombarde, entrambe con un inizio di campionato positivo e che fa ben sperare per il prosieguo della stagione, i nerazzurri infatti sono una delle tre squadre in testa al campionato con 7 punti, gli ultimi dei quali conquistati con una vittoria sofferta 2-3 in casa dell’Albinoleffe.

Per i biancazzurri invece è la prima stagione dalla formazione della squadra, nata dalla fusione della Feralpisalò e del Brescia, fallito dopo l’ultima stagione in Serie B e retrocesso automaticamente, l’inizio dell’anno è stato positivo visto che sono arrivati 6 punti dei 9 disponibili e prestazioni importanti come la vittoria 5-0 contro la Pro Vercelli dello scorso weekend.

Formazioni Renate Brescia, probabili scelte dei tecnici

A scendere in campo nella diretta Renate Brescia dovrebbero essere gli stessi undici visti nelle ultime uscite stagionali delle due squadre che hanno portato successi da entrambe le parti, i nerazzurri di Luciano Foschi quindi scenderanno in campo con un 3-4-2-1 con Nobile tra i pali, Spedalieri, Auriletto e Riviera come tre difensori, Ghezzi e Giraldo sulle fasce con Rossi e Cali in mezzo al campo, Karlsson unico attaccante con Kolaj e Delcarro trequartisti a in suo supporto. Per i biancazzurri invece il modulo scelto da Aimo Diana sarà il 3-4-1-2 con Gori come portiere, Rizzo, Pasini e Silvestri saranno i difensori, Cisco, Balestrero, Zennaro e De Maria come centrocampisti, Molfetta trequartista alle spalle di Vido e Spagnoli gli attaccanti.

Diretta Renate Brescia, possibile risultato finale

La diretta Renate Brescia sarà senza ombra di dubbio una partita ricca di emozioni e occasioni da gol con ribaltamenti di fronte continui e un risultato incerto fino all’ultimo minuto, i nerazzurri partono come favoriti non avendo ancora subito una sconfitta in tutta la competizione ma gli ospiti sono in un buon momento e sembrano aver ritrovato quella fame di vittoria mostrata lo scorso anno quando la squadra era ancora Feralpisalò. Alla fine il risultato potrebbe anche avere tanti gol visti gli animi offensivi delle due formazioni e dei due tecnici che preferiscono rischiare un’imbarcata ma cercare sempre di segnare un gol in più rispetto agli avversari.