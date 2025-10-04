Diretta Renate Cittadella, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Favini per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA RENATE CITTADELLA (RISULTATO LIVE 0-0): INTERVALLO

Finisce senza reti il primo tempo tra Renate e Cittadella, con il risultato fermo sullo 0-0 al termine di una frazione molto equilibrata e tattica, dove le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. L’occasione più nitida è capitata sui piedi – anzi, sulla testa – di Auriletto, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo è riuscito a svettare più in alto di tutti ma non a impattare bene il pallone.

La sfera è terminata alta sopra la traversa, tra i sospiri di sollievo della retroguardia ospite: se avesse colpito pienamente, la conclusione sarebbe stata quasi certamente vincente. Per il resto, ritmi bassi e pochi spazi concessi. Il Renate ha provato a fare la partita, mentre il Cit

DIRETTA RENATE CITTADELLA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Primi minuti di gioco nella diretta di Renate Cittadella, con il punteggio fermo sullo 0-0 e un avvio piuttosto tattico, privo di vere occasioni da gol. Per i padroni di casa si sta mettendo in evidenza Spalluto, autore di un grande lavoro di interdizione e sacrificio: si abbassa spesso per dialogare con i compagni, gioca spalle alla porta e aiuta la squadra a salire, anche se finora manca la scintilla negli ultimi metri.

Il Cittadella, dal canto suo, mantiene una linea difensiva molto attenta e cerca di ripartire appena recupera palla, ma entrambe le formazioni sembrano ancora in fase di studio. Serve maggiore precisione nell’ultimo passaggio per sbloccare una partita che, fino a questo momento, vive più di equilibrio che di emozioni. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RENATE CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Arriviamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Renate Cittadella, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento, ma prima vediamo un po’ di numeri per capire a che tipo di partita andremo in contro questa sera. Il Renate si distingue per possesso medio al 50% e un buon ordine nella circolazione (79% di precisione nei passaggi), ma fatica a concretizzare: 11 tiri di media, 4 nello specchio, con xG di 1.05. È però molto pericoloso sui calci piazzati, da cui arriva il 30% delle sue reti.

Il Cittadella, invece, ha un volume offensivo più alto: 15 tiri di media, 6 nello specchio, e un xG di 1.50. Dal punto di vista disciplinare, i granata sono meno corretti (3.5 gialli di media contro i 2.1 del Renate) e concedono più corner (6 a gara). Una sfida che promette di vedere il Cittadella più aggressivo e il Renate pronto a colpire sui dettagli. Numeri interessanti non c’è che dire, adesso via al commento live della diretta di Renate Cittadella, il fischio di inizio sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RENATE CITTADELLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ su Sky che sarà possibile vedere la diretta Renate Cittadella. Soltanto chi ha sottoscrito un abbonamento alla piattaforma satellitare avrà modo di seguire questa partita ad esempio in streaming grazie all’app di Sky Go. In televisione la sfida sarà invece trasmessa sul canale Sky Sport 254.

SOLO TRE PUNTI DI DISTACCO

Il calcio d’inizio della diretta Renate Cittadella è previsto per sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17:30. Presso lo Stadio Mino Favini di Meda i padroni di casa hanno fretta di tornare alla vittoria dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partite di Serie C disputate nel girone A per la stagione 2025/2026 che stanno disputando.

I nerazzurri hanno nello specifico patito la seconda sconfita consecutiva in settimana finendo nettamente KO per 3 a 0 sul campo della Triestina ed avevano pure perso per 2 a 1 in casa contro la neo promossa Ospitaletto nel turno precedente. L’ottava giornata di campionato potrebbe dunque essere funzionale per rilanciarsi.

Gli otto punti conquistati finora, esattamente come l’Arzignano Valchiampo, collocano le Pantere a ridosso della zona playoff ma la classifica è ancora parecchio corta ed a sua volta il Cittadella potrebbe puntare all’aggancio essendo infatti fermo a quota cinque, come l’Ospitaletto ed il Novara, al terz’ultimo posto in graduatoria.

I granata sono in ogni caso stati in grado di riprendere il loro cammino verso la salvezza in Serie C pareggiando senza segnare contro la Pro Patria in settimana. Il Citta ha così interrotto la serie di sconfitte consecutive che durava da ormai quattro partite.

DIRETTA RENATE CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Renate Cittadella: per i padroni di casa mister Foschi potrebbe decidere di usare un 3-5-2 con Nobile in porta schermato da Auriletto, Spedalieri e Riviera, Mazzaroppi, Delcarro, Esposito, Calì e Ruiz Giraldo nel centrocampo a cinque, Kolaj e Spalluto come punte dall’inizio. Il tecnico Manuel Iori dovrebbe invece puntare sul modulo 4-2-3-1 per gli ospiti con Zanellati fra i pali, De Zen, Gatti, Pavan e Rizza in difesa, Barberis e Verna in regia, Rabbi, Vita e Gaddini a svariare dietro a Castelli.

DIRETTA RENATE CITTADELLA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano propendere per gli ospiti nell’individuare i possibili favoriti per l’esito finale della diretta Renate Cittadella tramite le loro quote. Almeno secondo Sisal la vittoria dei veneti viene pagata a non più di 2.20 mentre il successo dei padroni di casa viene invece quotato a 3.20. Il segno x è comunque una soluzione plausibile con il pareggio indicato appunto a 3.00 dall’agenzia di scomesse sportive.