Diretta Renate Como/ Streaming video tv: via con il derby lombardo (Serie C)

Renate Como, diretta dall’arbitro Simone Galipò della sezione Aia di Firenze, è un derby lombardo che si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 27 settembre, per la prima giornata del girone A del nuovo campionato di Serie C 2020-2021. Presentando la diretta di Renate Como, possiamo esclamare che finalmente si riparte: la stagione regolare dello scorso torneo di Serie C è stata interrotta circa sette mesi fa per quanto riguarda i gironi centro-settentrionali, poi si è tornati in campo solamente per i playoff e la nuova edizione della Serie C parte già in salita, considerando il rischio sciopero sventato solo venerdì. Renate Como ci aggiungerà il fascino di un derby anche se non è certo fra i match più sentiti in Lombardia, in ogni caso ci consentirà di tornare a far parlare il campo e inizieremo anche a capire quali potrebbero essere i rapporti di forza in un campionato che parte con più incognite del solito. Il Renate era stato terzo nella classifica “congelata” al momento dello stop per Covid, il Como invece tredicesimo: da una parte chi vuole confermarsi ai vertici, dall’altra chi è invece chiamato a fare molto meglio per onorare il blasone passato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE RENATE COMO

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Renate Como, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE COMO

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Renate Como, bisogna inevitabilmente considerare alcune difficoltà: il calciomercato ancora aperto, i problemi anche solo per organizzare amichevoli nel pre-campionato e il brusco stop della scorsa stagione, tutto rende difficile il ritorno all’agonismo. Possiamo fornire un primo riferimento ufficiale per quanto riguarda il Renate, che infatti in settimana ha giocato e vinto contro l’Avellino nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Mister Aimo Diana in quella occasione aveva schierato i suoi ragazzi secondo il modulo 3-4-1-2: in porta Gemello, protetto dalla difesa a tre che era stata composta da Merletti, Damonte e Magli; a centrocampo ecco invece Anghileri, Kabashi, Ranieri ed Esposito da destra a sinistra; infine l’attacco, con Giovinco trequartista alle spalle delle due punte Galuppini e Sorrentino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Renate Como grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il fattore campo spinge i padroni di casa che sono di conseguenza favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 2,25 mentre poi si sale a 3,10 per il segno 2 e fino a 3,15 volte la posta in palio in caso di pareggio, indicato dal segno X.



