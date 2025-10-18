Analisi della diretta Renate Dolomiti Bellunesi, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA RENATE DOLOMITI BELLUNESI (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA ANELLI!

Inizia il match tra Renate e Dolomiti Bellunesi. Anelli! La sbloccano i padroni di casa! Gardoni in mezzo da fallo laterale, Gobetti spazza male, sfera ad Anelli che realizza. Delcarro ci prova di testa, conclusione respinta, arriva Spedalieri che la mette alta! Ruiz Giraldo in mezzo, per poco il cross non sorprende il portiere avversario. Gardoni sbaglia il controllo, Olonisakin recupera la sfera ma conclude male. Burrai trattiene Anelli in area, rosso e calcio di rigore! Spalluto calcia, Consiglio blocca! Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Renate Cittadella (risultato finale 0-0): Nobile salva i suoi! (Serie C, 4 ottobre 2025)

Diretta Renate Dolomiti Bellunesi streaming video, dove vedere la partita

La diretta Renate Dolomiti Bellunesi vedrà il suo fischio d’inizio fischiato per le 14.30 e dallo Stadio Città di Meda la sfida sarà trasmessa anche nella case di tutti i tifosi e interessati che sono in possesso di un abbonamento a Sky Sport, che sceglierà il canale Sky Sport per mandare in onda la sfida oltre che lo streaming su SkyGo e NowTv.

DIRETTA/ Triestina Renate (risultato finale 3-0): Ionita, poi Gunduz! (oggi 28 settembre 2025)

SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Renate Dolomiti Bellunesi? Facciamo un passo verso le statistiche poiché in questo modo capiremo anche i trend messi a disposizione dalle due squadre e in questo modo avremo a che fare anche con la possibili vincitrice del pronostico scientifico. Il Renate conferma la sua identità: squadra ordinata, con tempi di pressione calibrati e grande compattezza tra i reparti. Le statistiche lo dimostrano: 0,8 xGA, solo 2,9 tiri concessi in porta a partita, e una difesa che recupera palla in media a 34 metri dalla propria porta, il dato più basso del girone.

DIRETTA/ Renate Ospitaletto (risultato finale 1-2): la decide Gualandris! (25 settembre 2025)

La Dolomiti Bellunesi, invece, fa della corsa e del coraggio la sua arma principale: 10,9 km percorsi medi per giocatore, con il 63% delle azioni pericolose che partono da palla recuperata nella metà campo avversaria. I veneti segnano spesso su sviluppi laterali – 58% dei gol nati da cross o traversoni – ma faticano a gestire il vantaggio: solo il 41% delle partite chiuse senza subire gol dopo l’1-0. Renate più razionale e freddo, Dolomiti più esplosiva e disordinata: sarà un confronto tra chi pensa e chi corre, con entrambe capaci di ribaltare la gara nei minuti finali. Adesso via al commento live della diretta di Renate Dolomiti Bellunesi, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Rosaverdi a caccia del secondo successo di fila

Dopo gli anticipi del venerdì ad aprire seconda parte della decima giornata del girone A di Serie C sarà la diretta Renate Dolomiti Bellunesi che permetterà ai nerazzurri di tornare in campo dopo il rinvio dell’ultima giornata per via di diverse assenze per le convocazioni nelle nazionali Under 21 della rosa dell’Inter U23, i lombardi hanno bisogno di fare bene in questa partita per riuscire a tornare nella zona di classifica che più gli spetta ovvero la parte bassa della zona playoff che anche lo scorso anno sono stati in grado di conquistarsi.

Per i rosaverdi invece una sconfitta sarebbe l’ennesimo stop della stagione e li riporterebbe ad essere a rischio retrocessione nella zona playout, nell’ultima giornata però è arrivata un’importante e pesante vittoria 2-0 contro la Lumezzane, anche lei squadra rimasta incastrata nella corsa per la salvezza, che ha dimostrato le capacità di questa squadra.

Renate Dolomiti Bellunesi, probabili formazioni

Dopo il risultato dell’ultima giornata nella diretta Renate Dolomiti Bellunesi vedremo senza ombra di dubbio la stessa formazioni in campo per i rosaverdi ospiti mentre i nerazzurri padroni di casa dovrebbero rifarsi all’ultima scesa in campo che era riuscita a portare a casa punti in classifica, Luciano Foschi quindi schiererà un 5-3-2 con Nobile tra i pali, Ghezzi e Mastromonaco sulle due fasce con Riviera, Auriletto e Spedalieri a completare la linea di difesa, Cali, Rossi e Delcarro in mezzo al campo e davanti la coppia Spalluto e Anelli.

Andrea Bonatti invece si affiderà ad un classico 4-4-2 con Consiglio in porta, Gobetti, Milesi, Mondonico e Saccani in difesa, Mignanelli, Mazzocco, Burrai e Agosti a centrocampo, e in attacco Clemenza e Olonisakin.

Renate Dolomiti Bellunesi, quote e pronostico finale

Secondo diversi bookmakers, in particolare Sisal, la diretta Renate Dolomiti Bellunesi sarà una sfida equilibrata, ricca di emozioni e di occasioni da gol e che potrebbe essere decisa da un episodio, per questo le quote scelte sono tutte molto simili anche se viene comunque presa una delle due squadre come favorita.

La vittoria considerata più facile da vedere dopo i 90 minuti è quella dei nerazzurri che vengono premiati perché giocano in casa e che infatti viene data a 2.20, il valore più alto di tutti è poi quello del pareggio che è stato fissato a 3.20 in quanto inutile per entrambe e quindi difficile che si realizzi, infine la vittoria dei rosaverdi è valutata a 2.80 a metà strada ma non troppo distante da nessuno degli altri due.