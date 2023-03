DIRETTA/ Renate FeralpiSalò video streaming tv: ecco i numeri del derby lombardo

DIRETTA RENATE FERALPISALO’: TESTA A TESTA

Diretta Renate FeralpiSalò che presenta una genesi iniziata il 10/10/10. La prima sfida tra le due formazioni vide vincere la FeralpiSalò con il risultato di 1-2. Gara di ritorno che segnalò nuovamente una vittoria in trasferta questa volta, per il Renate, con il risultato di 1-3. La terza sfida evidenziò il primo pareggio tra le due compagini salvo poi lasciare spazio a ben due vittorie consecutive da parte della formazione in maglia verde blu. Ancora pareggio con risultato di 0-0 fino alla vittoria pirotecnica del Renate con il risultato di 2-4 con le doppiette di Bracaletti e Valotti rispettivamente di FeralpiSalò e Renate.

Da quel momento ben 4 vittoria da parte del Renate prima del pareggio del 22 dicembre 2018, gara terminata con uno scialbo pareggio a reti bianche. Dopo un pareggio noioso, serviva una grande sfida e così è stato il 28 aprile 2019, gara di ritorno, che evidenziò la supremazia della FeralpiSalò per 2-3. Dopo quel momento due vittorie del Renate ed un pareggio 0-0 nel 2022. L’ultima sfida, come già detto, ha visto trionfare il Renate per 1-4 con la pregevole doppietta di Sorrentino. (Marco Genduso)

RENATE FERALPISALO’ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Renate FeralpiSalò sarà visibile attraverso la piattaforma Eleven Sports, ormai da diversi anni detentrice dei diritti delle sfide dei tre gironi di Serie C. Per visionare l’evento bisognerà abbonarsi attraverso piano mensile o stagionale.

Si potrà assistere alla diretta Renate FeralpiSalò in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

SFIDA AD ALTA QUOTA

La diretta Renate FeralpiSalò, in programma domenica 5 marzo alle ore 17:30, vede due squadre impegnate nella lotta promozione e playoff. I padroni di casa sono sesti a sei lunghezze dalle prime tre della classe vale a dire Pro Sesto, Lecco e la stessa FeralpiSalò. Tornano alle Pantere, le due vittorie per 3-2 con Piacenza e Albinoleffe hanno oscurato i brutti ricordi di inizio febbraio dove il Renate aveva perso sia con Trento che con il Vicenza. Più positiva la situazione della Feralpi con cinque gare di fila senza perdere, divise in tre pareggi (tra cui l’ultimo col Pordenone) e i successi contro Arzignano e Sangiuliano City.

In casa il Renate è spesso “tutto o niente” visto che non pareggia da inizio novembre. Da lì in poi quattro sconfitte e quattro vittorie, a testimonianza di come le Pantere raramente fanno X tra le mura amiche. Per concludere il discorso, il Renate si trova ottavo nella classifica riguardo le partite in casa. La FeralpiSalò è invece la miglior squadra insieme a Virtus Verona e Pro Sesto in trasferta con ventisette punti in quattrodici partite con un’incredibile difesa con sole quattro reti subite.

RENATE FERALPISALO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Renate FeralpiSalò vedono i padroni di casa schierarsi con il modulo 4-3-3. Pacchetto arretrato composto da Emarcora, Silva, Angeli e Colombi che difenderanno la porta protetta da Drago. A centrocampo Esposito in regia con Nelli e Marano mezzali. Tridente offensivo che vede Artistico con il numero novantanove al centro e Ghezzi con Sorrentino sugli esterni, autore di due e un gol contro l’Albinoleffe.

Risposta verdeblu col 4-3-1-2.In porta Pizzignacco, linea difensiva formata da Salines, Pilati, Di Gennaro e Tonetto. A centrocampo ci sarà il trio Hergheligiu, Carraro e Balestrero a impostare e rompere il gioco mentre il trequartista designato per il match con il Renate sarà Zennaro. Davanti Siligardi e Pittarello, autore del momentaneo 1-0 nel pari col Pordenone.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse Renate FeralpiSalò vedono un match sostanzialmente equilibrato con la bilancia che pende dalla parte degli ospiti. Infatti, secondo Snai, il successo della Feralpi è dat a 2.45 contro i 2.85 in favore del Renate. Quota del pareggio che sfora di poco quota tre (3.05).

Sostanziale invece la differenza tra l’Over 2.5 (a 2.45) e Under 2.5 (1.47) per via anche delle ottime difese. Dunque, anche il segno Gol ne risente con la quota di 2 confronto all’1.67 del No Gol ovvero solo una (o nessuna) squadra a segno.











