Diretta Renate Giana Erminio (risultato 0-0): si comincia!

La diretta Renate Giana Erminio che sta per farci compagnia rappresenta un incrocio classico tra due squadre che fanno parte dell’hinterland milanese. Abbiamo tante partite nel corso degli ultimi anni, tra cui anche due di Coppa Italia (una vittoria per parte, sempre in casa) ma questo sarà il primo incrocio ai playoff; in ogni caso dal 2014 a oggi Renate e Giana Erminio si sono affrontate in ben 20 occasioni, il dato curioso è quello relativo ai pareggi che sono appena due, e il segno X addirittura non si verifica dal novembre 2016. Da quel momento, otto vittorie del Renate e sei della Giana Erninio, cui stasera servirebbe un successo fuori casa.

Eventualità che si è verificata per l’ultima volta nello scorso campionato, alla penultima giornata: il successo era stato firmato da Maguette Fall, autore di una doppietta con prima rete su rigore. Tuttavia l’ultima partita a Meda l’ha vinta il Renate, a metà settembre per la quarta giornata del girone A appena concluso: a decidere il derby, a metà del primo tempo, è stato un destro di Vincenzo Plescia. Finalmente adesso possiamo davvero scoprire quello che succederà in questo derby e dunque quale delle due squadre proseguirà la sua corsa arrivando alla fase nazionale dei playoff, il racconto del match passa ai protagonisti della diretta Renate Giana Erminio che sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Renate Giana Erminio, dove vedere la partita

Dalle 20.00 la diretta Renate Giana Erminio sarà disponibile anche per i tifosi non presenti allo stadio grazie a Sky Sport sul canale 256 e in diretta streaming video su NowTv e SkyGo.

Renate Giana Erminio, nerazzurri partono favoriti

Lo Stadio Città di Meda ospiterà la diretta Renate Giana Erminio che conterà per il secondo turno dei playoff promozione di Serie C e deciderà con una gara secca chi passerà al turno successivo e chi dovrà tentare nuovamente il prossimo anno, i nerazzurri hanno ottenuto il passaggio del turno pareggiando 0-0 con l’Arzignano e qualificandosi per la loro posizione di classifica.

I biancazzurri invece hanno dovuto vincere 1-0 contro la Virtus Verona per riuscire a qualificarsi e andare a sfidare la squadra che li precedeva di una posizione nella classifica finale del girone A.

Renate Giana Erminio, probabili formazioni

Le scelte per la diretta Renate Giana Erminio potrebbero essere obbligate con i tecnici che verosimilmente sceglieranno i giocatori a cui si sono affidati maggiormente durante questa stagione, ci aspettiamo quindi un 3-4-2-1 per Luciano Foschi con Nobile come portiere, Riviera, Auriletto e Spedalieri i difensori, Anghileri, Esposito, Vassallo ed Eleuteri i centrocampisti, Cali e Delcarro i trequartisti e Kolai la punta. Per Andrea Chiapparella invece il modulo sarà il 4-2-3-1 con Mangiapoco in porta, Alborghetti e De Maria i terzini con Scaringi e Ferri i centrali, Nichetti e Marotta mediani, trequarti formata da Caferri e Tirelli sugli esterni e Lamesta centralmente alle spalle di Stuckler riferimento centrale.

Diretta Renate Giana Erminio, quote e pronostico finale

La diretta Renate Giana Erminio ci si aspetta possa essere una sfida molto combattuta, entrambe le squadre arrivano infatti dal turno precedente e avranno addosso la stanchezza della sfida ma hanno mostrato prestazioni ben diverse, hanno poi combattuto tra loro per tutto l’anno per il miglior posto nei playoff, poi guadagnato dai nerazzurri. Per questo bet365 assegna ai tre risultati dei valori non troppo distanti tra loro con la vittoria del Renate che viene quotata a 2.30 come risultato più probabile, come seconda possibilità viene dato il pareggio che invece è fissato a 2.80 e infine la vittoria della Giana Erminio che verrà pagata a 3.10, il valore più alto tra tutti.