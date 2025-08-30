Diretta Renate Giana Erminio streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA RENATE GIANA ERMINIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca ormai pochissimo ala diretta di Renate Giana Erminio, uno degli incontri più storici di questa Serie C del girone più settentrionale. È una rivalità che prende il via a cavallo degli anni dieci di questo millenio, con un acuirsi poi una decina di anni fa fino ad arrivare a dodici partite in totale che fanno si di avere un grosso campione da cui prendere spunto per la nostra rubrica sui testa a testa. Vediamo subito come la Giana abbia vinto 6 volte contro il Renate, che invece si deve accontentare di quattro vittorie. Le ultime due che mancano all’appello sono invece pareggi, per di più a reti inviolate.

Impossibile dimenticarsi del 4-0 del Renate davanti ai propri tifosi nel 2021, stagione in cui la squadra puntava seriamente al salto di categoria. L’ultimo campionato invece mostra per due volte il risultato di 2-1, una volta a favore dei casalinghi di oggi e una volta per i loro avversari. Come finirà oggi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Renate Giana Erminio, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il nostro commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA RENATE GIANA ERMINIO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Renate Giana Erminio viene affidata ai canali di Sky Sport con abbonamento speciale, per la diretta streaming video dovrete invece rivolgervi a Now Tv.

DERBY CLASSICO!

La diretta Renate Giana Erminio ci introduce a un bel derby, ormai diventato classico, che alle ore 18:00 di sabato 30 agosto si gioca per la 2^ giornata nel girone A di Serie C 2025-20265. È una partita molto bella: virtualmente una sfida diretta in zona playoff, anche se ovviamente è ancora presto per dirlo.

In più la Giana Erminio ha iniziato male il suo campionato: all’esordio ha perso in casa contro il Trento e quindi deve già recuperare la situazione, stiamo parlando di una squadra che lo scorso anno ha timbrato la post season e che è ben abituata a giocare in questo contesto, come del resto il Renate.

Le pantere poi sono riuscite a vincere fuori casa la loro prima partita, battendo la Pergolettese a Crema: avvio nel migliore dei modi e adesso la possibilità concreta di restare a punteggio pieno, replicando il grande avvio dello scorso anno.

Vedremo dunque quello che succederà tra poco nella diretta Renate Giana Erminio, aspettando che il derby di Meda prenda il via possiamo anche fare una rapida valutazione di quelli che saranno gli effettivi sul terreno di gioco, andando a leggere insieme in maniera più dettagliata le probabili formazioni per la partita nel girone A di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE GIANA ERMINIO

Per la diretta Renate Giana Erminio Luciano Foschi insiste sul 3-4-1-2, nel quale Karlsson ha deciso la prima partita e dunque viene confermato in attacco; Kolaj o Spalluto insieme a lui, alle spalle invece Calì resta favorito su Stephen Nenè con un centrocampo nel quale Bonetti e Delcarro saranno i mediani, con il supporto degli esterni Ghezzi (a destra) e Ruiz Giraldo impegnato invece sulla corsia mancina. Non si cambia nemmeno in difesa: Riviera, Auriletto e Spedalieri dovrebbero comporre il terzetto che si piazzerà a protezione del portiere Nobile.

Nella Giana Erminio di Vinico Espinal abbiamo un modulo molto simile, perché si parla di un 3-5-2: in porta Mazza, davanti a lui Alborghetti, Colombara e Ferri mentre a centrocampo può cambiare qualcosa con Nucifero a sinistra e Pinto eventualmente in mezzo, a fare compagnia a Lamesta e Marotta e con la possibile conferma di Previtali che correrà sulla fascia destra. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo, Renda e Akammadu sono stati titolari contro il Trento; le alternative sono Lischetti e Vincenzo Vitali che sarebbe adattato nel ruolo di seconda punta, vedremo cosa deciderà l’allenatore.