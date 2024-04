DIRETTA/ Renate Giana Erminio video streaming tv: cosa ci dicono le ultime sfide? (Serie C, 20 aprile 2024)

DIRETTA RENATE GIANA ERMINIO, IL TESTA A TESTA

La diretta di Renate Giana Erminio sta per avere inizio e noi vi mostriamo gli ultimi tre incontri in gara ufficiale giocati tra il 202a e il 2023. La prima sfida in questione, ha visto trionfare il Renate, grazie all’esultanza al minuto 31 di Maistrello. La gara del 26 Marzo 2022 ha sorriso ancora alla formazione lombarda: successo Renate con il tris firmato da Cicconi, Marano e Maistrello. Rete per il Giana Erminio realizzata da Panatti, che non bastò ad evitare la sconfitta.

In mezzo anche una partita non ufficiale, giocata nel precampionato di questa stagione. La gara di andata dell’odierna competizione di Lega Pro, ha visto trionfare il Giana Erminio. Le reti sono state realizzate da Franzoni e Fumagalli; nel finale la rete di Mattia Rolando per rendere meno amara la sconfitta per i lombardi. (Marco Genduso)

RENATE GIANA ERMINIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chi vorrà assistere alla diretta Renate Giana Erminio, questo interessante match per la corsa playoff, dovrà abbonarsi a Now che detiene i diritti di tutti e tre i gironi di Serie C dopo che l’anno scorso erano in mano di Sports Eleven.

Se non potete vedere la partita in tv, sarà possibile tramite diretta streaming attraverso l’applicazione di Now. Come ovvio che sia, anche in questo caso bisogna essere dotati di abbonamento

CI SI GIOCA TANTISSIMO AL FAVINI

Un vero e proprio scontro diretto per i play off quello che andrà in scena sabato 20 aprile alle ore 18:30 allo stadio Mino Favini. La diretta Renate Giana Erminio vedrà sfidarsi rispettivamente la settima e la dodicesima squadra di Serie C Girone A, distanti solamente cinque punti l’una dall’altra. I neroazzurri sono imbattuti nelle ultime tre gare avendo pareggiato con Virtus Verona e Albinoleffe oltre alla vittoria in casa col Mantova per 2-0. Inoltre in questi 270 minuti non è stato subito nemmeno un gol dalla formazione lombarda.

La Giana Erminio, invece, il gol contro la Triestina l’ha preso ed è bastato per perdere e fermare una striscia che vedeva la squadra imbattuta da nove turni di fila. Naturalmente un ko che fa male, ma che non cancella quanto fatto nelle scorse settimane, una cavalcata vera e proprio che vede la Giana seconda dietro solo al Vicenza come rendimento nelle ultime dieci giornate di campionato con 19 punti.

RENATE GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Siamo arrivati allo spazio dedicato alle probabili formazioni della diretta Renate Giana Erminio. I padroni di casa si disporranno in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Ombra, qualche metro più avanti Possenti, Alcibiade e Bosisio. Anghileri e D’Orsi agiranno da esterni con Gasperi e Baldassin centrali. In avanti Bocalon, supportato dal duo di trequartisti Paudice-Sorrentino.

Anche la Giana Erminio si schiera con la difesa a tre, ma con una linea di cinque centrocampisti. In porta ci andrà Zacchi, in difesa Corno, Piazza e Minotti. A centrocampo Caferri e Lamesta giocheranno larghi con Franzoni, Marotta e Pinto centrocampisti. In attacco Mbarick Fall e Maguette Fall.

RENATE GIANA ERMINIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vuole scommettere sulla diretta Renate Giana Erminio, deve sapere che i favoriti per i bookmakers sono i padroni di casa a 2.10. Secondo bet365, il pareggio è il secondo esito più probabile essendo a 3 mentre il successo ospite è dato a 3.55.

Sembra essere una gara da pochi gol come dimostra l’Under 2.5 quotato 1.47 contro l’Over che supera di gran lunga la quota 2, esattamente 2.43. Poco più equilibrato Gol a 2.10 e No Gol a 1.60.











