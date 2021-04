Diretta/ Renate Juventus U23 (Serie C) streaming video tv: pantere al massimo quarte?

DIRETTA RENATE JUVENTUS U23: GLI OSPITI VOGLIONO I PLAYOFF

Renate Juventus U23, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Meda sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Dopo l’ultima sconfitta sul campo della Pistoiese sembra ormai essersi definita la regular season delle Pantere, che pure hanno comandato a lungo la classifica del girone A e dopo Natale sembravano candidate al salto diretto in Serie B. Il girone di ritorno del Renate non è stato però all’altezza della situazione e ora il massimo obiettivo sembra il mantenimento del quarto posto, da difendere da Pro Sesto e Lecco lontane solo 2 lunghezze.

La Juventus U23 è nona e punta a sua volta alla qualificazione ai play off, con 3 punti di vantaggio su Novara e Grosseto che al momento si dividono il decimo posto. I giovani bianconeri sono reduci da 2 pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro il Pontedera, e l’obiettivo è restare davanti alle squadre che si giocheranno la zona di confine per la post season fino all’ultima giornata.

DIRETTA RENATE JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Juventus U23 non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della sfida tra Renate e Juventus U23 allo stadio Città di Meda. I padroni di casa allenati da Aimo Diana scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Gemello; Anghileri, Damonte, Magli; Guglielmotti, Kabashi, Ranieri, Marano, Rada; Galuppini, Nocciolini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Zauli con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Israel; Capellini, Alcibiade, Delli Carri; Aké, Peeters, Leone, Anzolin; Rafia; Brighenti, Marques.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Renate Juventus U23, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.10 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.05 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.70 volte l’importo investito con questo bookmaker.

