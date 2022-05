Diretta/ Renate Juventus U23 streaming video tv: si riparte dalla parità (Serie C)

DIRETTA RENATE JUVENTUS U23: PARTITA COMBATTUTA!

:La diretta di Renate Juventus U23, partita valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C, andrà in scena giovedì 12 maggio 2022 a partire dalle ore 20.30 allo Stadio Città di Meda. Le due squadre ripartiranno dall’1-1 maturato nell’andata. Il punteggio di parità favorisce i nerazzurri, che essendo testa di serie hanno due risultati utili su tre a favore per conquistare il passaggio del turno, che è comunque ancora in bilico.

Le Pantere hanno esordito nella competizione proprio in questa fase, dato che hanno concluso la stagione regolamentare al quarto posto della classifica del Girone A. I bianconeri, invece, essendosi piazzati all’ottavo posto del medesimo Girone, sono partiti da zero: al primo turno hanno eliminato il Piacenza, mentre al secondo hanno avuto la meglio sulla Pro Vercelli. Adesso dovranno dare il meglio di sé per conquistare un altro traguardo.

DIRETTA RENATE JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Renate Juventus U23, valida per i play-off di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match nel suo palinsesto: gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della partita esclusivamente in streaming. Ciò soltanto nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Renate Juventus U23 rivelano che i bianconeri dovranno fare a meno di due giocatori importanti. Allo Stadio Città di Meda, infatti, non ci saranno gli squalificati Nicolussi Caviglia e Zuelli. I nerazzurri non hanno invece particolari problemi, dato che sostanzialmente tutta la rosa è a disposizione. Il tecnico dei padroni di casa Roberto Cevoli dovrebbe optare per un 4-3-1-2: Albertoni; Anghileri, Silva, Possenti, Ermacora; Baldassin, G. Esposito, Celeghin; Cicconi, Piscopo; Maistrello. Gli ospiti invece dovranno ottemperare alle assenze ed il tecnico Lamberto Zauli potrebbe farlo con un 4-3-2-1 così strutturato: Israel; de Winter, Riccio, Poli, Anzolin; Sersanti, Leone, Zuelli; Soulè, Compagnon; Da Graca.

QUOTE RENATE JUVENTUS U23

Le quote della diretta Renate Juventus U23, offerte dall’agenzia Sisal, danno per favorite le Pantere. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposto infatti a 2,20. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 3,20, così come il pareggio, con il segno X.











