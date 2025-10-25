Diretta Renate Lecco streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA RENATE LECCO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriviamo al momento delle statistiche per la diretta di Renate Lecco, in questo modo vediamo insieme chi tra queste due realtà avrà più possibilità di portare a casa i tre punti da un punto di vista prettamente scientifico. Il Renate si distingue per l’equilibrio difensivo: 0,9 xGA, solo 3,1 tiri concessi nello specchio e una linea arretrata che recupera palla in media a 35 metri dalla propria porta. La costruzione è paziente – 55% di possesso medio – ma il 68% delle occasioni nasce da combinazioni centrali. Il Lecco preferisce un calcio più diretto: 47% di possesso, 1,6 xG e 6,2 tocchi in area avversaria a gara.

È anche una delle squadre più fisiche del girone (10,8 km percorsi per giocatore, 56% di duelli vinti). Dal punto di vista temporale, Renate più incisivo a inizio partita (43% dei gol entro il 30’), Lecco più efficace nei finali (42% dopo il 70’). Disciplina equilibrata (2,3 ammonizioni a testa), ma più falli tattici dei blucelesti. Una gara che si giocherà sui ritmi: Renate più ordinato, Lecco più verticale e istintivo. Adesso via al commento live della diretta di Renate Lecco, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE RENATE LECCO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta Renate Lecco si potrà seguire sui canali di Sky Sport, a fianco dell’appuntamento in tv rimane quello con la diretta streaming video grazie alla piattaforma Now.

RENATE LECCO: PER RIALZARE LA TESTA!

La diretta Renate Lecco ci fa sicuramente vivere una partita molto bella al Comunale di Meda, alle ore 17:30 di sabato 25 ottobre per l’undicesima giornata nel girone A di Serie C 2025-2026: avversarie due squadre che possono puntare all’alta classifica, ma per il momento solo i bluceleste stanno rispettando le premesse.

Va anche detto tuttavia che lo stesso Lecco ha avuto i suoi problemi nelle ultime uscite: intanto domenica scorsa ha perso in casa contro il Brescia, una sfida diretta per l’inseguimento al Vicenza, in precedenza prima di vincere sul campo dell’Albinoleffe aveva raccolto due pareggi non troppo entusiasmanti.

Resta comunque secondo in classifica, mentre è calato il Renate che, tornato alla vittoria contro la Dolomiti Bellunesi, martedì scorso non ha dato seguito a questo successo pareggiando contro l’Inter U23, partita di recupero nella nona giornata in cui ha faticato a imporre il proprio gioco.

Vedremo allora se una delle due squadre riuscirà a centrare tre punti che sarebbero molto importanti, noi ci auguriamo anche che la diretta Renate Lecco porti in dote un bello spettacolo e mentre aspettiamo il via facciamo anche qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori.

RENATE LECCO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Verso la diretta Renate Lecco immaginiamo un 3-5-2 da parte di Luciano Foschi, grande ex della partita, con scelte magari diverse rispetto a martedì perché Kolaj e Ruiz Giraldo potrebbero essere impiegati sulle corsie esterne di centrocampo, davanti Karlsson può insidiare uno tra Anelli e Spalluto e in mezzo al campo potremmo vedere Gianluca Esposito per Vassallo e Bonetti per Delcarro, con la conferma di Calì che ha segnato la rete del pareggio nella gara di recupero. In difesa invece si prosegue con Spedalieri, Auriletto e Gardoni a protezione del portiere Nobile.

Per Federico Valente la scelta è molto simile, qui però abbiamo Galeandro che si muove tra le linee agendo come supporto dei due attaccanti che per il Lecco potrebbero essere ancora Alaoui e Sipos, la linea di centrocampo dunque è a quattro uomini con Zanellato e Metlika che fanno i mediani (sempre con Bonaiti e Andrea Mallamo a provarci) e gli esterni che sono Gabriel Pellegrino a destra e Kritta a presidiare la fascia mancina, anche la difesa delle pantere è schierata a tre davanti al portiere Furlan e dovrebbe essere comandata da Battistini con il supporto di Tanco e Romani, nuova panchina dunque per Marrone.

QUOTE E PRONOSTICO RENATE LECCO

Dobbiamo anche leggere le quote sulla diretta Renate Lecco, che secondo la Sisal è una sfida con gli ospiti favoriti ma di poco, perché il segno 2 per la vittoria bluceleste vale 2,45 volte la giocata ed è una cifra molto vicina al 2,90 che è stato posto sul segno 1, a identificare ovviamente il successo delle pantere. Per quanto riguarda l’opzione del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, questo bookmaker porta in dote una vincita equivalente anche qui a 2,90 volte quello che metterete sul piatto.