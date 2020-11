Diretta Renate Lecco/ Streaming video tv: intrigante derby lombardo (Serie C)

DIRETTA RENATE LECCO: SFIDA IN EQUILIBRIO

Renate Lecco, partita diretta dal signor Marco D’Ascanio, si gioca alle ore 18:30 di sabato 7 novembre: è valida per la nona giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. Sfida interessante, tra due squadre che in questo momento si trovano in zona playoff: dopo aver sofferto a lungo l’anno scorso i bluceleste hanno avuto un ottimo avvio di stagione e stanno mostrando di poter centrare la post season, l’highlight resta la vittoria esterna nel derby contro il Como ma è stato importante anche il pareggio sul campo della Juventus U23, nell’ultimo turno. Bene anche il Renate, che era la seconda forza del campionato interrotto dal Coronavirus: i nerazzurri sono reduci dal pirotecnico 3-3 contro il Piacenza che ha leggermente rallentato la loro corsa, ma restano assolutamente in vista della vetta. Vedremo ora come andranno le cose nella diretta di Renate Lecco; aspettando che le due squadre scendano in campo possiamo provare a fare una rapida valutazione circa le probabili formazioni di questa partita di Meda.

DIRETTA RENATE LECCO IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come ormai sappiamo, non è prevista una diretta tv di Renate Lecco: l’intero programma del campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports, che ormai da qualche anno fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Per accedere al servizio bisognerà essere abbonati, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento; naturalmente la visione del match passerà attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE LECCO

Aimo Diana insiste sul 3-5-2 anche per Renate Lecco, e conferma ovviamente Galuppini reduce dalla splendida doppietta del Garilli: con lui in attacco potremmo rivedere Maistrello che però viene insidiato da Sorrentino e De Sena, i due esterni di centrocampo saranno Anghileri e Esposito con una mediana a tre condotta da Ranieri, le due mezzali a supporto dovrebbero essere Rada e Marano. In difesa possibile che Santovito prenda il posto di centrale tra Possenti e Merletti; in porta come sempre andrà Gemello. Nel Lecco di Gaetano D’Agostino il modulo è il 3-4-3: tra i pali Bertinato, davanti a lui giocano in linea Celjak, Malgrati e Merli Sala con Giudici e Purro che anche qui avanzano di qualche passo battendo le corsie esterne. Galli e Marotta formano la coppia centrale nel settore nevralgico; con loro in ballottaggio c’è Lora, mentre nel tridente offensivo Doudou Mangni spera nel posto da titolare, spostando eventualmente Capogna da laterale al posto di uno tra Gian Marco Nesta e Mastroianni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Renate Lecco abbiamo il quadro fornito dall’agenzia Snai: il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 2,60 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,80 che è stato posto sul segno 2 per il successo della squadra ospite. Il segno X, che come sempre regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 2,90 quanto avrete scelto di puntare con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA