Diretta Renate Lecco/ Streaming video tv: Maistrello contro Ganz (Serie C)

DIRETTA RENATE LECCO: DERBY BRIANZOLO!

Renate Lecco, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valevole per la 29esima giornata del girone A del campionato di Serie C. Scontro diretto per la zona playoff, punti molto importanti in palio e grande voglia di vincere. La formazione di casa arriva a questo appuntamento da un momento non particolarmente felice: una sconfitta e due pareggi, compreso quello dell’ultimo turno per 0-0 in casa della Virtus Verona. Gli ospiti, invece, sono reduci dalle vittorie per 2-0 contro il Mantova e per 1-0 contro la Giana Erminio.

Come dicevamo, Renate e Lecco attualmente si trovano in zona playoff e hanno l’obiettivo di mantenere la posizione, considerando l’impossibilità di raggiungere il Sudtirol capolista e le grandi ambizioni delle formazioni che stanno dietro. Il Renate è quarto in classifica con 28 punti: 15 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Il Lecco, invece, è al settimo posto con 41 punti, frutto di 12 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte.

DIRETTA RENATE LECCO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Lecco sarà trasmessa sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE LECCO

Le probabili formazioni della diretta Renate Lecco, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Iniziamo la nostra analisi con la formazione di casa, in campo con il classico 4-3-1-2: Pizzignacco; Anghileri, Silva, Sini, Ermacora; Esposito, Ranieri, Celeghin; Piscopo; Rossetti, Maistrello. Riflettori accesi su bomber Maistrello, il miglior realizzato nerazzurro fin qui. Passiamo adesso alla compagine ospite, che punterà sul collaudato 4-4-2: Pissardo; Celjak, Marzorati, Battistini, Capoferri; Vasic, Kraja, Buso, Masini; Nepi, Ganz. Quest’ultimo, figlio d’arte del grande Bruno Ganz, è il pericolo numero uno per la compagine allenata da Roberto Cevoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal via alla diretta di Renate Lecco, andiamo a scoprire le quote della partita grazie a Eurobet. I padroni di casa partono i favori del pronostico secondo la nota agenzia di scommesse: l’1 è dato a 1,82. Il pareggio è dato a 3,45, mentre vittoria della formazione ospite a 4,10. Ci saranno tanti gol? Secondo i pronostici, non sembrerebbe: l’Under 2,5 è a 1,65, mentre l’Over 2,5 è a 2,10. Più equilibrato, invece, il discorso Gol/No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.



