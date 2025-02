DIRETTA RENATE LECCO, COMPAGINI A RIDOSSO DELLE ZONE CALDE

La diretta Renate Lecco parte sabato 15 febbraio 2025 alle ore 17:30. Presso lo Stadio Mino Favini di Meda lotteranno due compagini che inseguono obiettivi molto differenti a questo punto della stagione viste come si sono sviluppate le cose dall’inizio dell’annata calcistica. Sempre sconfitti fin dal primo impegno del nuovo anno solare e battuti recentemente pure dall’AlbinoLeffe, i nerazzurri avrebbero bisogno di tornare a fare punti per poter cercare di rientrare in corsa per i playoff, ora distanti un solo punto.

Gli ospiti, invece, si stanno dando da fare per provare ad uscire dalla zona retrocessione ed allontanare lo spettro della Serie D. Vittoriosi contro una diretta concorrente come la Pro Vercelli, i blucelesti hanno la necessità di fare risultato con una certa continuità senza dimenticare il KO patito per mano dell’Arzignano di due turni fa. La Triestina monitora la situazione con grande interesse cercando l’aggancio ai Manzoniani che puntano invece a scavalcare la Pro Vercelli ed a raggiungere proprio l’Arzignano.

DIRETTA RENATE LECCO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque fosse interessato a seguire la diretta Renate Lecco dovrà ricorre all’abbonamento a Sky. L’emittente satellitare manderà in onda questa sfida sia sulla propria applicazione, denominata Sky Go, che in televisione sul canale Sky Sport 251.

RENATE LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-4-2-1 con Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Mastromonaco, Vassallo, Calì, Anghileri, Siega, Delcarro e Plescia di mister Luciano Foschi è ancora tutto da valutare per i padroni di casa ragionando sulle probabili formazioni della diretta Renate Lecco alla luce della sconfitta contro l’Albinoleffe. Il tecnico Valente dovrebbe invece essere propenso a schierare i suoi di nuovo usando il 3-4-3 con Furlan, Marrone, Ferrini, Martic, Grassini, Kritta, Marino, Frigerio, Sene, Galeandro e Sipoš.

DIRETTA RENATE LECCO, LE QUOTE

Le agenzie di scommesse indicano un possibile vincitore con le quote emesse per la diretta Renate Lecco. Stando ad esempio ai bookmakers come Bwin, i nerazzurri partono da una posizione di vantaggio in vista di questo incontro pagando l’1 a 2.00. Gli ospiti dovranno quindi darsi da fare per avere ragione degli avversari con il 2 quotato invece a 3.25 e l’x, ovvero il pareggio, potrebbe essere un altro punteggio possibile perchè si concretizzi venendo indicato infatti a 3.10.