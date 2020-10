Diretta/ Renate Livorno (Serie C) streaming video tv: brianzoli per la vetta

DIRETTA RENATE LIVORNO: TUTTO FACILE PER I BRIANZOLI?

Renate Livorno, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Primato da recuperare per il Renate che, nel turno infrasettimanale, è incappato nella sua seconda sconfitta stagionale, arrivata peraltro dopo quattro vittorie consecutive. I brianzoli infatti sono caduti contro l’Albinoleffe di misura, ko a sorpresa considerando che i seriani non navigavano certo nella parte alta della classifica. Il Renate resta comunque a un solo punto dalla prima posizione nel girone, ora occupata dalla Pro Vercelli, e proverà a rilanciarsi contro un Livorno alle prese anche con una buona dose di sfortuna, oltre alle note traversie societarie. I labronici hanno infatti perso in casa contro il Novara nell’ultimo match del turno infrasettimanale, incassando la rete del 2-3 finale al novantesimo dopo aver momentaneamente pareggiato all’88’. Servirà un’inversione di tendenza anche negli episodi per provare a raddrizzare una stagione finora difficilissima.

DIRETTA RENATE LIVORNO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Renate Livorno, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE LIVORNO

Le probabili formazioni di Renate Livorno, sfida che andrà in scena presso lo stadio Città di Meda. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Aimo Diana con un 3-4-2-1: Gemello; Merletti, Damonte, Possenti; Anghileri, Kabashi, Ranieri, Santovito; Galuppini, Marano; De Sena. Gli ospiti guidati in panchina da Alessandro Dal Canto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Romboli; Parisi, Deverlan, Di Gennaro, Fremura; Haoudi, Agazzi, Porcino; Murilo, Pallecchi, Marsura.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Renate Livorno secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa brianzoli partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,00, mentre poi si sale già a quota 3,20 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,70 volte la posta in palio in caso di successo dei toscani per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA