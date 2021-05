Diretta/ Renate Lucchese (Serie C) streaming video tv: rossoneri appesi a un filo

DIRETTA RENATE LUCCHESE: I TOSCANI IN LOTTA PER LA SALVEZZA

Renate Lucchese, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sfida importante nell’economia della classifica del girone A: il Renate agganciando la Pro Vercelli in classifica al terzo posto ha visto di nuovo farsi concreta la possibilità di chiudere la regular season sul podio, anche se le Pantere hanno sicuramente il rammarico di non aver portato avanti il grande girone d’andata che aveva fatto sognare la promozione diretta in Serie B.

Dall’altra parte però la Lucchese scende in campo per la sopravvivenza, coi rossoneri reduci dall’importantissima vittoria sul Lecco che ha permesso loro di staccare di 2 punti il Livorno sul fondo della classifica. Servirà un ultimo sforzo ai toscani per prendersi la possibilità di giocarsi la salvezza, possibile solo con una vittoria: la Lucchese, per centrare i play out oltre a fare bottino pieno dovrà sperare che non si verifichino due combinazioni: la vittoria della Pro Sesto e della Giana Erminio o la vittoria di Pro Sesto e Pistoiese. In questi due casi i rossoneri sarebbero retrocessi direttamente per l’eccessivo distacco in classifica.

DIRETTA RENATE LUCCHESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Lucchese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE LUCCHESE

Le probabili formazioni della sfida tra Renate e Lucchese presso lo stadio Città di Meda. I padroni di casa allenati da Aimo Diana scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Gemello; Anghileri, Silva, Possenti; Guglielmotti, Ranieri, Kabashi, Marano, Rada; Galuppini, Maistrello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Oliviero Di Stefano con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Pozzer; Pellegrini, Benassi, Della Bernardina; Panariello, Meucci, Sbrissa, Cruciani, Mastrelli; Bianchi, Petrovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Renate Lucchese dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 2.00, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.50 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 3.40.

