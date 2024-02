DIRETTA/ Renate Lumezzane (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca il derby! (Serie C, 10 febbraio 2024)

DIRETTA RENATE LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Essendo stata giocata una singola partita prima della diretta di Renate Lumezzane, preferiamo invece fare un confronto economico in maniera tale da rendere le cose più interessanti: il peso sulla bilancia evidenzia differenze nei valori di mercato delle rispettive squadre. Il Renate, squadra di casa, presenta un capitale complessivo stimato a 3,65 milioni di euro.

DIRETTA/ Torres Juventus U23 (risultato finale 1-3): inutile il rigore di Scotto! (Serie C, 10 febbraio 2024)

Tra i giocatori con il valore di mercato più elevato spiccano Anghileri, terzino destro, valutato a 275mila euro, e il mediano Esposito, con un cartellino stimato a 250mila euro. Dall’altro lato, il Lumezzane mostra un valore complessivo leggermente inferiore, attestandosi a 3,30 milioni di euro. Il difensore Dalmazzi si distingue come il giocatore più costoso della squadra ospite, con un valore di mercato stimato pari a 250mila euro. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Roma Cagliari (risultato finale 4-0): Lukaku sfiora la cinquina (5 febbraio 2024)

RENATE LUMEZZANE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Renate Lumezzane sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Renate Lumezzane e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Renate Lumezzane, in diretta sabato 10 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. I bresciani stanno vivendo il momento più brillante della loro stagione, tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro sfide di campionato per il Lumezzane che nell’ultima uscita ha ottenuto un’affermazione interna contro l’Alessandria, conquistando al momento il settimo posto in classifica.

Diretta/ Lumezzane Alessandria (risultato finale 2-1): Gazoul illude nel finale (4 febbraio 2024)

Le Pantere non arrivano invece alla sfida in un momento particolarmente brillante, due sconfitte consecutive per il Renate sorpreso in casa dal Legnago Salus nell’ultimo match disputato. Renate che sembrava aver trovato la giusta continuità, con tre vittorie consecutive contro Trento, Fiorenzuola e Pro Vercelli prima di questa doppia battuta d’arresto che ha fatto al momento uscire la formazione brianzola dalla zona play off.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE LUMEZZANE

Le probabili formazioni della diretta Renate Lumezzane, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fallani, Amadio, Auriletto, Mondonico, Bracaglia, Baldassin, Esposito, Garetto, Rolando, Bianchimano, Procaccio. Risponderà il Lumezzane allenato da Arnaldo Franzini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Filigheddu; Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Moscati, Taugourdeau, Ilari; Spini, Gerbi, Cannavò.

RENATE LUMEZZANE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate Lumezzane ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Lumezzane, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA