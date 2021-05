DIRETTA/ Renate Matelica (risultato 1-1) video streaming tv: pari di Volpicelli!

DIRETTA RENATE MATELICA (RISULTATO 1-1) E’ INIZIATA LA RIPRESA

Giunti al sessantesimo minuto, ovvero all’ora di gioco, il punteggio tra Renate e Matelica è cambiato nuovamente ed è adesso di 1 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza ulteriori sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, i lombardi sembrano cominciare bene la ripresa ma a sorpresa i marchigiani trovano il gol del pareggio al 58′ per merito di Volpicelli, autore di una grande azione personale. Intanto l’arbitro ha estratto un altro cartellino giallo per ammonire Guglielmotti proprio al 60′ tra le file del Renate. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA RENATE MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Matelica verrà trasmessa su Sky Sport 253: il canale fa riferimento al pacchetto Calcio di Sky, per il quale servirà un abbonamento specifico (non basta quello generale alla televisione satellitare). In assenza di questo, gli appassionati potranno comunque seguire la partita dei playoff sul portale Eleven Sports e dunque in diretta streaming video, come sappiamo qui sono fornite tutte le gare di Serie C agli abbonati – il servizio è stagionale – oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo evento.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Renate e Matelica sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’ 1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed il Matelica si ritrova costretto ad effettuare una sostituazione prematura rimpiazzando Mbaye con Alberti già al 15′ a causa di un infortunio. Il Renate cresce con Kabashi, Guglielmotti e Nocciolini riuscendo quindi a mettere a segno la rete del vantaggio proprio grazie a Kabashi verso il 35′, sfruttando un errore commesso da Balestrero. Fino a questo momento il direttore di gara Bitonti, proveniente dalla sezione di Bologna, ha ammonito rispettivamente Possenti al 37′ da una parte e De Santis al 27′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Renate e Matelica è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati da mister Virgili ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva verso il 6′ quando Moretti non impatta la sfera di testa da distanza ravvicinata. Sul fronte opposto i padroni di casa allenati dal tecnico Diana faticano a rispondere sparando anche malamente con Guglielmotti dal limite al 10′. Ecco le formazioni ufficiali: RENATE (3-5-2) – Gemello; Silva, Damonte, Possenti; Guglielmotti, Ranieri, Kabashi, Rada, Anghileri; Galuppini, Nocciolini. A disp.: Bagheria, Magli, Santovito, Burgio, Lakti, Langella, Vicente, Maistrello, Giovinco. All.: Diana. MATELICA (4-3-3) – Martorel; Tofanari, De Santis, Di Renzo, Seminara; Pizzutelli, Mbaye, Balestrero; Leonetti, Volpicelli, Moretti. A disp.: Minerva, Mosca, Sansaro, Barbarossa, Ruani, Santamarianova, Alberti. All.: Virgili (indisponibile Colavitto). (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA

Eccoci al fischio d’inizio della diretta tra Renate e Matelica, atteso incontro di ritorno dei play off della Serie C per la prima fase nazionale: prima di dare la parola al campo però, andiamo a curiosare anche nello storico che unisce i due club. Dati alla mano però possiamo parlare di appena un solo precedente per questo incontro, datato, come è facile immaginare, il 23 maggio scorso, quando ebbe luogo il turno di andata: mai prima di questi play off 2020-21 le due squadre si sono affrontate in via ufficiale. Possiamo però ricordare ancora che tale incontro si concluse con il pareggio per 1-1: a decidere la partita furono le reti di Mbaye al 80’ e di Silva, solo sei minuti dopo. Vedremo però che succederà oggi: la diretta Renate Matelica comincia! (agg Michela Colombo)

I BOMBER

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta di Renate Matelica, atteso incontro per i play off della Serie C, ci pare utile ora andare a curiosare nei due spogliatoi, per controllare quali potrebbero essere i protagonisti del big match. Cominciato dai lombardi, vediamo che in casa nerazzurra nome da tenere d’occhio è quello di Francesco Galuppìni, capocannoniere del club con ben 12 gol segnati in stagione: da che sono iniziati i play off però il bomber ancora non è andato a segno. Attenzione anche a Tommy Maistrello e, anche se di mestiere farebbe il difensore, a Jacopo Silva, più che altro citato perchè è andato in gol nel turno di andata. Per il Matelica, uomo di punta rimane Emilio Volpicelli, primo marcatore del club con 14 gol, ma anche miglior assist man, con sette passaggi vincenti: l’esterno destro dei rossoblu, pure ha firmato due assi vincenti da che sono cominciati i Play off. (agg Michela Colombo)

RENATE MATELICA: I BRIANZOLI NON DEVONO SOTTOVALUTARE L’AVVERSARIO

Renate Matelica, in diretta mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valevole come match di ritorno del primo turno della fase Nazionale dei play off di Serie C. Match sul filo dopo l’1-1 dell’andata che ha dimostrato come il Matelica non sia ancora sazio dopo la splendida cavalcata che, da matricola assoluta del campionato di terza serie, ha portato la formazione marchigiana a raggiungere la fase Nazionale dei play off per la B. All’andata il Matelica ha avuto anche il problema Covid, con le assenze che hanno influenzato il match che però i biancorossi non hanno vinto d’un soffio, facendosi raggiungere a 4′ dal novantesimo.

Le Pantere del Renate partono col vantaggio di essere teste di serie e con un altro pari avanzeranno ai quarti di finale di questa fase Nazionale, ma la partita dell’andata ha dimostrato come gli esiti siano tutt’altro che scontati: i brianzoli dovranno mettere da parte l’atteggiamento prudente dell’andata e puntare a chiudere il match senza i rischi che un pareggio comporterebbe.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE MATELICA

Le probabili formazioni della sfida tra Renate e Matelica allo stadio Città di Meda. I padroni di casa allenati da Aimo Diana scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Fiorillo; Bellanova, Scognamiglio, Volta, Nzita; Tabanelli, Omeonga, Machin; Vokic, Odgaard, Capone. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Martorel; Fracassini, Tofanari, De Santis, Di Renzo; Calcagni, Pizzutelli, Balestrero; Volpicelli, Moretti, Bordo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Renate e Matelica, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.85 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.40 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.05 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



