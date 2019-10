Diretta Renate Novara/ Streaming video tv: riscatto nerazzurro? (Serie C)

Renate Novara, che sarà diretta dal signor Marco Monaldi e si gioca mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Per i brianzoli l’ultimo turno di campionato ha portato una sconfitta subita in rimonta sul campo della Juventus U23, un ko costato l’allontanamento a -5 dalla vetta, senza approfittare del pari del Monza in casa della Pianese. Il rendimento del Renate resta comunque lusinghiero in questo avvio di campionato ed i nerazzurri proveranno a confermare il secondo posto solitario in casa contro un Novara che, dopo due sconfitte consecutive contro Pro Vercelli e Giana Erminio, ha saputo scuotersi battendo 2-1 la Carrarese e rilanciandosi in zona play off, proprio a 3 punti dal Renate che in caso di sconfitta verrebbe agganciato proprio dai piemontesi in classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Renate Novara, mercoledì 23 ottobre 2019, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali disponibili in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Elevensports trasmetterà in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite la sua applicazione per gli abbonati che si collegheranno tramiter smart tv, tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE NOVARA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Renate Novara, mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Città di Meda, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C nel girone A, che si svolgerà in un turno infrasettimanale. I padroni di casa del Renate, guidati in panchina da Aimo Diana, schiereranno un 3-5-2: Satalino; Baniya, Damonte, Possenti; Gugliemotti, Kabashi, Ranieri, Rada, Anghileri; Galuppini, Plescia. Risponderà il Novara guidato in panchina da Simone Banchieri schierato con un 4-3-2-1: Marchegiani; Cassandro, Sbraga, Bellich, Cagnano; Collodel, Buzzegoli, Bianchi; Capanni, Piscitella; Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Renate e Novara, l’agenzia Snai concede i favori del pronostico alla squadra di casa. Vittoria interna quotata 2.20, quota per l’eventuale pareggio fissata a 3.05 mentre la possibilità di un successo esterno viene quotata 3.30. Per quanto concerne i gol complessivamente realizzati nel corso del match dalle due squadre, quota per l’over 2.5 fissata a 2.35, mentre la quota per l’under 2.5 viene proposta a 1.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA