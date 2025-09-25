Diretta Renate Ospitaletto, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Favini per la sesta giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA RENATE OSPITALETTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mettetevi comodi che tra pochi istanti comincerà la diretta di Renate Ospitaletto, uno dei match più interessanti di questo turno infrasettimanale. Questo ci porta ad avere un po’ di tempo per analizzare i dati in nostro possesso, cosi da capire chi tra queste due squadre può ambire o meno al titolo di potenziale vincitrice. Il Renate ha una spiccata attitudine offensiva: nelle ultime uscite ha registrato una media di 14 tiri a gara con un xG di 1,7, spesso trasformando questa produzione in gol grazie all’alto numero di conclusioni nello specchio (quasi il 45%).

La squadra inoltre guadagna tanti corner (7 di media), segno di un pressing costante nella metà campo avversaria. L’Ospitaletto, invece, è più fragile: concede in media 1,6 gol a partita e fatica a chiudere gli spazi, pur mostrando buona intensità nei contrasti con circa 15 falli commessi a match. Sul fronte offensivo produce meno (8 tiri medi, xG intorno a 0,8) ma sa essere letale se sfrutta le ripartenze. Il dato sui cartellini gialli racconta anche di una squadra che fatica a contenere la pressione avversaria, con oltre 3 ammonizioni a partita. Ora via al commento live della diretta di Renate Ospitaletto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA RENATE OSPITALETTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi non andrà allo stadio potrà vedere la diretta Renate Ospitaletto affidandosi al servizio streaming garantito da Now Tv per i suoi iscritti. La partita verrà trasmessa nello stesso modo anche da Sky sull’applicazione Sky Go mentre in televisione il canale di riferimento sarà Sky Sport 254.

RENATE OSPITALETTO, GLI OSPITI INSEGUONO IL SUCCESSO

E’ giovedì 25 settembre 2025 alle ore 20:30 che si disputa la diretta Renate Ospitaletto. Presso lo Stadio Mino Favini di Meda si sta per tenere un derby lombardo che vede protagoniste due società con obiettivi abbastanza differenti nel girone A per questo campionato di Serie C valido per la stagione 2025/2026.

I padroni di casa nel turno precedente hanno riscattato solo parzialmente la sconfitta interna patita contro l’Union Brescia riuscendo infatti a pareggiare per 1 a 1 contro l’Alcione Milano lontano dalle mura amiche così da raggiungere quota otto, insieme con Inter Under 23 e lo stesso Alcione, nella classifica del proprio gruppo.

I nerazzurri sperano di conquistare un posto in zona playoff entro la fine del torneo ma dovranno fare di meglio rispetto a quanto prodotto finora se vorrano centrare lo scopo prefissato. Gli orange stanno invece tentando di far punti per garantirsi la permanenza nella categoria dopo esser stati promossi dalla Serie D.

La strada verso la salvezza prevede tuttavia un cammino tortuoso e le prime uscite stagionali spingono i lombardi a migliorarsi al più presto possibile se non vorranno tornare da dove sono partite nell’immediato futuro. Adesso a quota due, l’Ospitaletto non è stato in grado di ottenere più di altrettanti pareggi nelle cinque giornate già disputate.

RENATE OSPITALETTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Renate Ospitaletto le probabili formazioni non dovrebbero discostarsi troppo dagli schieramenti ammirati nel turno precedente specialmente per i padroni di casa, attesi in campo impiegando dall’inizio il 3-5-2 con Nobile, Auriletto, Ori, Ruiz Giraldo, Spedalieri, Calì, Ghezzi, Delcarro, Vassallo, Kolaj e Karlsson. Gli ospiti, pur essendo reduci da una sconfitta, potrebbero a loro volta scegliere di utilizzare comunque il modulo 4-4-2 con Sonzogni, Nessi, Pollio, Regazzetti, Sina, Guarneri, Mondini, Messaggi, Panatti, Torr e Bertoli anche in questo caso.

DIRETTA RENATE OSPITALETTO, LE QUOTE

Se prendiamo in considerazione le quote riguardanti l’esito finale della diretta Renate Ospitaletto è abbastanza lampante come questa partita possa andare verso una direzione ben precisa, almeno sulla carta. I bookmakers come Sisal ad esempio ritendono che i padroni di casa siano i favoriti per la conquista dei tre punti in palio pagando l’1 a 2.15. Il secondo modo più probabile in cui potrebbe finire la sfida è in parità, con l’x dato a 3.00, mentre gli ospiti hanno ancor meno chances di ottenere un successo, visto il 2 quotato a 3.40.