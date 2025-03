Diretta Renate Padova, squadra di casa obiettivo playoff

La diretta Renate Padova sarà valida per la trentunesima giornata del girone A di Serie C e vedrà la sfida tra due squadre che stanno vivendo una stagione sicuramente positiva ma che allo stesso tempo stanno lottando per obiettivi profondamente diversi, gli ospiti sono la squadra che da inizio anno domina il campionato e ora occupa il primo posto con 72 punti puntando alla promozione diretta in Serie B, arriva alla partita dopo la vittoria casalinga 3-0 con l’Albinoleffe.

I padroni di casa invece hanno avuto qualche alto e basso in più durante tutta la stagione e ora stanno lottando per riuscire a rientrare nella corsa playoff per provare a lottare per un’ipotetica promozione, ora occupano l’undicesimo posto con 41 punti, gli stessi dei decimi classificati, e si presentano dopo il pareggio 2-2 in casa del Caldiero Terme.

Diretta Renate Padova, dove vederla ion streaming video e tv

Per seguire la diretta Renate Padova delle 18.30 potete andare su Sky Sport o se volete seguirla su computer e tablet avrete a disposizione le piattaforme di streaming su SkyGo o NowTv.

Formazioni Renate Padova, probabili formazioni

Per la diretta Renate Padova i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo dal mister Luciano Foschi con il 5-3-2 con Nobile in porta, Eleuteri e Ghezzi gli esterni bassi con Riviera, Auriletto e Spedalieri i difensori centrali a completare il reparto, Vassallo, Esposito e Kolaj in mezzo al campo e davanti la coppia d’attacco Bocalon e De Leo.

Gli ospiti invece scenderanno in campo con il solito 3-4-3 del tecnico Matteo Andreoletti con Fortin tra i pali, Faedo, Delli Carri e Perrotta i tre difensori centrali, Kirwan e Favale sulle fasce con Marcillo e Crisetig a completare il centrocampo, tridente offensivo composto da Valente e Russini come esterni e Bortolussi come riferimento centrale.

Quote Renate Padova, pronostico finale

La diretta Renate Padova si appresta ad essere una delle partite più divertenti ed interessanti di questa giornata con la sfida tra due squadre ben allenate e che giocano un calcio votato all’attacco e che cercheranno di portare a casa i tre punti per raggiungere i playoff o cercare di assicurare il proprio posto in cima alla classifica. Le due squadre accetteranno di scoprirsi durante i 90 minuti con il rischio di aprire il fianco alle incursioni avversarie, alla fine a trionfare potrebbe essere la squadra ospite che ha dimostrato una maggiore costanza durante tutta la durata della competizione oltre ad essere il migliore attacco del campionato con 54 gol segnati.