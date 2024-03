Diretta/ Renate Padova, streaming video tv: le Pantere ospitano i secondi (Serie C, 3 marzo 2024)

DIRETTA RENATE PADOVA, BIANCOROSSI AL TOP

La diretta Renate Padova, in programma domenica 3 marzo alle ore 14:00, racconta della 29esima giornata di Serie C Girone A. I neroazzurri hanno ritrovato la vittoria nel 3-1 in casa della Pro Patria dopo due gare consecutive senza i tre punti: il 2-0 inflitto dal Vicenza e il 2-2 con l’Atalanta U23.

Il Padova invece è in uno stato di forma invidiabile come dimostrano le quattro partite vinte consecutive, a partire dal 2-0 con la Pro Patria fino a quello con la Lucchese in Coppa Italia Serie C, passando per l’1-0 alla Pro Sesto e la netta vittoria per 4-0 contro l’Arzignano.

RENATE PADOVA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Renate Padova sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Renate Padova sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

RENATE PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Renate Padova vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Ombra, difesa a tre con Bosisio, Alcibiade e Vimercati. esterni Tremolada e D’Orsi con Baldassin, Vassallo e Currarino a centrocampo. Tandem offensivo Sorrentino-Bocalon.

Replica il Padova con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali troviamo Zanellati, difeso qualche metro più avanti da Belli, Delli Carri, Faedo e Villa. Nella zona nevralgica del campo avremo Cretella, Radrezza e Dezi mentre in attacco tridente composto da Capelli a destra, Tordini a sinistra e Zamparo punta.

RENATE PADOVA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Renate Padova danno per favorita la squadra ospite a 1.76. Secondo bet365, l’1 e 4.65 mentre la X si trova a 3.35.

L’Over 2.5 è offerto a 2.20, di più rispetto all’Under a 1.56. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente quotati 2.05 e 1.69.











