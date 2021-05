Diretta Renate Padova/ Streaming video tv: match di prestigio al Meda!

DIRETTA RENATE PADOVA: BIG MATCH AL MEDA!

Renate Padova, in diretta al Città di Meda, è la partita in programma oggi, domenica 30 maggio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Con la diretta tra Renate e Padova diamo il via alla seconda fase nazionale per i play off della Serie C, e incontro del turno di andata vede esordire la squadra patavina di Mister Mandorlini.

Terminata la stagione regolare con il secondo posto beffa nella classifica del girone B, a pari punti dal Perugia, che è invece volato direttamente in Serie B, la squadra biancorossa non vuole perdere tempo prezioso e chiudere velocemente la pratica per la promozione alla cadetteria, campionato a cui già sente di appartenere, dopo aver collezionato ben 79 punti e 24 vittorie quest’anno. Di contro però la squadra veneta se la vedrà con il Renate, formazione arcigna, che pure non ha brillato di luce propria nella precedente fase della manifestazione.

Contro il Matelica i nerazzurri non sono andati oltre a due pareggi con risultato di 1-1 e il Renate di fatto ha trovato il pass per il 2^ turno nazionale solo in virtù del miglior piazzamento in classifica (terzo nel girone A). Per i ragazzi di Diana serve dare qualcosa di più, a partire dalla sfida di quest’oggi.

DIRETTA RENATE PADOVA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Padova non sarà purtroppo disponibile, tuttavia possiamo segnalare che come sempre in Serie C sarà a disposizione la diretta streaming video fornita da Eleven Sports anche nella fase dei playoff, su abbonamento o anche acquistando l’evento singolo. Altrimenti, siti Internet e profili social delle due società saranno le principali fonti di informazione.

DIRETTA RENATE PADOVA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Visto il valore dell’avversario e la posta in palio, facile immaginare che per le probabili formazioni della diretta tra Renate e Padova, entrambi gli allenatori daranno spazio solo ai titolati più in forma a loro disposizione. Fissato dunque il 3-4-1-2 di partenza per i nerazzurri, vediamo che oggi Diana dovrebbe scommettere ancora su Nocciolini e Galuppini in attacco, anche se Maistrello è certo alternativa più che valida in difesa: alle spalle delle due punte avremo Kabashi titolare. Per il centrocampo ecco che si fanno avanti ancora Ranieri e Rada, come pure il duo composto da Anghileri e Gugliemotti per l’esterno dello schieramento: Possenti, Silva e Damonte saranno i titolari in difesa per i nerazzurri.

Spazio al 4-3-3 invece per le probabili formazioni dei patavini, dove Mandorlini pare in dubbio tra Biasci e Nicastro per la prima punta offensiva: Bufulco e Chiricò saranno comunque le prime scelte per completare il reparto. A centrocampo avremo dunque Hraiech in cabina di regia, accompagnato da Jelenic e Della Latta: per la difesa si faranno avanti Kresic e Rossettini al centro dello schieramento, mentre Curcio e Germano agiranno in corsia.



